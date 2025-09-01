Очереди на западной границе 1 сентября - где есть задержки

Очереди на границе 1 сентября — где придется ждать дольше всего
Утром в понедельник, 1 сентября, очереди на границе Украины фиксируются на многих пунктах пропуска. Кроме того, возможны перебои в работе электронных систем, поэтому следует планировать поездку заранее.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница.
Очереди на границе Украины 1 сентября
По состоянию на 09:00 1 сентября очереди зафиксированы на нескольких контрольных пунктах пропуска.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 15 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 0 л/а, 4 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе со Словакией
- "Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвонковое" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
- "Косино" — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
- "Лужанка" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 25 л/а, 0 пешеходов;
- "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).
Очереди на границе с Румынией
- "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Напомним, некоторых из украинцев могут не пустить в Польшу. Обычно на границе разворачивают людей, у которых проблемы с документами или багажом.
Также в ГПСУ рассказали, какая ситуация на границе сейчас, после разрешения мужчинам до 22 лет выезжать из Украины.
