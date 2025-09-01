Черги на західному кордоні 1 вересня — де є затримки

Черги на кордоні. Фото: ДПСУ

Зранку у понеділок, 1 вересня, черги на кордоні України фіксуються на багатьох пунктах пропуску. Крім того, можливі перебої в роботі електронних систем, тож слід планувати поїздку заздалегідь.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України-Західний кордон.

Реклама

Читайте також:

Оберіть країну, черги на кордоні з якою вас цікавлять:

Черги на кордоні України 1 вересня

Станом на 09:00 1 вересня черги зафіксовано на декількох контрольних пунктах пропуску.

"Ягодин" - 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" - 15 л/а, 1 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" - 0 л/а, 0 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" - 0 л/а, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" - 0 л/а, 2 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 0 л/а, 4 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Нижанковичі" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Смільниця" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Малий Березний" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" - 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

"Тиса" - 15 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" - 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" - 20 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" - 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" - 25 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години).

"Дякове" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Дяківці" - 0 л/а, 0 пішоходів.

"Мамалига" - 0 л/а, 0 автобусів , 0 пішоходів;

"Кельменці" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, декого з українців можуть не пустити в Польщу. Зазвичай на кордоні розвертають людей, в яких негаразди з документами чи багажем.

Також в ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні зараз, після дозволу чоловікам до 22 років виїжджати з України.