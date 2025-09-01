Відео
Головна Новини дня Черги на кордоні 1 вересня — де доведеться чекати найдовше

Черги на кордоні 1 вересня — де доведеться чекати найдовше

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 13:37
Черги на західному кордоні 1 вересня — де є затримки
Черги на кордоні. Фото: ДПСУ

Зранку у понеділок, 1 вересня, черги на кордоні України фіксуються на багатьох пунктах пропуску. Крім того, можливі перебої в роботі електронних систем, тож слід планувати поїздку заздалегідь.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України-Західний кордон.

Читайте також:

Оберіть країну, черги на кордоні з якою вас цікавлять:

Черги на кордоні України 1 вересня

Станом на 09:00 1 вересня черги зафіксовано на декількох контрольних пунктах пропуску.

Черги на кордоні з Польщею 29 серпня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" - 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" - 15 л/а, 1 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" - 0 л/а, 0 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" - 0 л/а, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" - 0 л/а, 2 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" - 0 л/а, 4 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Нижанковичі" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Смільниця" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 29 серпня

Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" - 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні з Угорщиною 29 серпня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" - 15 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" - 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
  • "Косино" - 20 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
  • "Лужанка" - 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" - 25 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години).

 

Черги на кордоні з Румунією 29 серпня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Дяківці" - 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 29 серпня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" - 0 л/а, 0 автобусів , 0 пішоходів;
  • "Кельменці" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, декого з українців можуть не пустити в Польщу. Зазвичай на кордоні розвертають людей, в яких негаразди з документами чи багажем.

Також в ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні зараз, після дозволу чоловікам до 22 років виїжджати з України.  

кордон авто прикордонники ДПСУ черги на кордоні
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
