В Украине могут выращивать тропические культуры из-за изменений климата

Сбор урожая. Фото: Pexels

Глобальное потепление может открыть перед украинскими аграриями новые возможности для выращивания субтропических растений и третьего урожая зерновых. Если тенденции потепления сохранятся, климат в некоторых регионах страны станет подобным крымскому, что позволит культивировать культуры, ранее не свойственные этим территориям.

Об этом рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института НАН Украины Вера Балабух в интервью "Главком".

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Озимые культуры в Украине созревают на месяц раньше, что открывает возможность высаживания третьего урожая. Фермеры уже экспериментируют с гречихой, сажая ее в июне после уборки озимых. Благодаря удлинению летнего периода, который длится фактически до октября, эти культуры успевают созревать.

В Украине смогут выращивать тропические растения

По словам заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии Веры Балабух, если потепление продолжится, то к концу века температурный режим в Харькове станет таким, который сейчас наблюдается в Крыму. Это означает, что, например, в Тернопольской области станет возможным выращивание субтропических культур.

"Скажем так: селекционеры здесь очень хорошо поработали, и уже есть сорта, которые выживают даже в наших украинских условиях. В киевском ботаническом саду, например, уже более 30 лет выращивают хурму, и она прекрасно себя чувствует", — рассказала Вера Балабух.

Несмотря на общие тенденции потепления, частые весенние похолодания могут оставаться серьезной проблемой для тропических культур. Впрочем, селекционеры уже работают над новыми сортами теплолюбивых растений, способных адаптироваться к украинскому климату.

Напомним, недавно ученые пришли к выводу, что темпы глобального потепления на Земле значительно ускорились и превзошли прогнозируемые сроки.

А в декабре 2024 года исследователи обнаружили, что 2024 год стал самым жарким за всю историю наблюдений.