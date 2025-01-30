В Україні можуть вирощувати тропічні культури через зміни клімату

Збір врожаю. Фото: Pexels

Глобальне потепління може відкрити перед українськими аграріями нові можливості для вирощування субтропічних рослин та третього врожаю зернових. Якщо тенденції потепління збережуться, клімат у деяких регіонах країни стане подібним до кримського, що дасть змогу культивувати культури, раніше не властиві цим територіям.

Про це розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту НАН України Віра Балабух в інтерв'ю "Главком".

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Озимі культури в Україні дозрівають на місяць раніше, що відкриває можливість висаджування третього врожаю. Фермери вже експериментують із гречкою, саджаючи її в червні після збирання озимих. Завдяки подовженню літнього періоду, який триває фактично до жовтня, ці культури встигають дозрівати.

В Україні зможуть вирощувати тропічні рослини

За словами завідувачки відділу прикладної метеорології та кліматології Віри Балабух, якщо потепління продовжиться, то до кінця століття температурний режим у Харкові стане таким, який нині спостерігається в Криму. Це означає, що, наприклад, у Тернопільській області стане можливим вирощування субтропічних культур.

"Скажімо так: селекціонери тут дуже добре попрацювали, і вже є сорти, які виживають навіть в наших українських умовах. У київському ботанічному саду, наприклад, вже понад 30 років вирощують хурму, і вона прекрасно себе почуває", — розповіла Віра Балабух.

Попри загальні тенденції потепління, часті весняні похолодання можуть залишатися серйозною проблемою для тропічних культур. Втім, селекціонери вже працюють над новими сортами теплолюбних рослин, здатних адаптуватися до українського клімату.

Нагадаємо, нещодавно вчені дійшли висновку, що темпи глобального потепління на Землі значно прискорились і перевершили прогнозовані терміни.

А у грудні 2024 року дослідники виявили, що 2024 рік став найспекотнішим за всю історію спостережень.