Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Из-за обстрелов в нескольких областях были отключения света arrow

Из-за обстрелов в нескольких областях были отключения света

4 февраля 2025 10:50
Анастасия Постоенко - Редактор
В Украине вводят аварийные отключения электроэнергии
Энергетик на уничтоженном объекте. Фото: ДТЭК
Анастасия Постоенко - Редактор

В Украине в результате российской атаки пострадали несколько энергообъектов в разных областях страны. Вследствие этого, Укрэнерго ввела аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

Читайте также:

Аварийные отключения электроэнергии в Украине 4 января

Из-за нанесенных повреждений объектам генерации и передачи электроэнергии аварийные отключения сегодня применялись в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской (частично) и Черкасской (частично) областях.

"Укрэнерго" призывает потребителей быть максимально экономными в использовании электроэнергии с 7:00 до 22:00. По возможности следует избегать одновременного включения мощных электроприборов.

Ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому в Укрэнерго рекомендуют следить за официальными сообщениями своего оператора системы распределения (облэнерго).

Также в Укрэнерго добавили, что украинская энергосистема до сих пор не восстановлена от атак России. На энергетических объектах продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Напомним, в двух областях во вторник, 4 января, пришлось вводить экстренные отключения электроэнергии.

Тем временем в Воздушных силах Украины сообщили о последствиях российской атаки беспилотниками в ночь на 4 января и количество сбитых воздушных средств.

электроэнергия Украина обстрелы сфера энергетики война в Украине отключения света
Реклама
Реклама
Реклама