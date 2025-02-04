В Украине вводят аварийные отключения электроэнергии

Из-за обстрелов в нескольких областях были отключения света
В Украине в результате российской атаки пострадали несколько энергообъектов в разных областях страны. Вследствие этого, Укрэнерго ввела аварийные отключения электроэнергии.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.
Аварийные отключения электроэнергии в Украине 4 января
Из-за нанесенных повреждений объектам генерации и передачи электроэнергии аварийные отключения сегодня применялись в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской (частично) и Черкасской (частично) областях.
"Укрэнерго" призывает потребителей быть максимально экономными в использовании электроэнергии с 7:00 до 22:00. По возможности следует избегать одновременного включения мощных электроприборов.
Ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому в Укрэнерго рекомендуют следить за официальными сообщениями своего оператора системы распределения (облэнерго).
Также в Укрэнерго добавили, что украинская энергосистема до сих пор не восстановлена от атак России. На энергетических объектах продолжаются аварийно-восстановительные работы.
Напомним, в двух областях во вторник, 4 января, пришлось вводить экстренные отключения электроэнергии.
Тем временем в Воздушных силах Украины сообщили о последствиях российской атаки беспилотниками в ночь на 4 января и количество сбитых воздушных средств.
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