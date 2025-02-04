В Украине вводят аварийные отключения электроэнергии

Энергетик на уничтоженном объекте. Фото: ДТЭК

В Украине в результате российской атаки пострадали несколько энергообъектов в разных областях страны. Вследствие этого, Укрэнерго ввела аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

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Аварийные отключения электроэнергии в Украине 4 января

Из-за нанесенных повреждений объектам генерации и передачи электроэнергии аварийные отключения сегодня применялись в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской (частично) и Черкасской (частично) областях.

"Укрэнерго" призывает потребителей быть максимально экономными в использовании электроэнергии с 7:00 до 22:00. По возможности следует избегать одновременного включения мощных электроприборов.

Ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому в Укрэнерго рекомендуют следить за официальными сообщениями своего оператора системы распределения (облэнерго).

Также в Укрэнерго добавили, что украинская энергосистема до сих пор не восстановлена от атак России. На энергетических объектах продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Напомним, в двух областях во вторник, 4 января, пришлось вводить экстренные отключения электроэнергии.

Тем временем в Воздушных силах Украины сообщили о последствиях российской атаки беспилотниками в ночь на 4 января и количество сбитых воздушных средств.