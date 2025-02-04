В Україні вводять аварійні відключення електроенергії

Енергетик на знищеному об'єкті. Фото: ДТЕК

В Україні внаслідок російської атаки постраждали кілька енергооб'єктів у різних областях країни. Внаслідок цього, Укренерго ввела аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

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Через завдані пошкодження об’єктам генерації та передачі електроенергії аварійні відключення сьогодні застосовувалися у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській (частково) та Черкаській (частково) областях.

"Укренерго" закликає споживачів бути максимально ощадливими у використанні електроенергії з 7:00 до 22:00. За можливості варто уникати одночасного увімкнення потужних електроприладів.

Ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому В Укренерго рекомендують стежити за офіційними повідомленнями свого оператора системи розподілу (обленерго).

Також в Укренерго додали, що українська енергосистема досі не відновлена від атак Росії. На енергетичних об’єктах тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Нагадаємо, у двох областях у вівторок, 4 січня, довелося вводити екстрені відключення електроенергії.

Тим часом у Повітряних силах України повідомили про наслідки російської атаки безпілотниками у ніч проти 4 січня та кількість збитих повітряних засобів.