Чехия ужесточила условия временной защиты для части украинцев

Граница с Чехией. Фото: Getty Images

Максим Яворницкий Редактор, спортивная редакция

Европейский союз продлил действие механизма временной защиты для граждан Украины до марта 2028 года. Одновременно Совет ЕС утвердил новые условия, которые будут применяться к отдельным категориям новых заявителей. Изменения вступают в силу после опубликования соответствующего решения.

Они касаются прежде всего граждан призывного возраста, впервые обращающихся за временной защитой или оформляющих ее повторно, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на МИД Чехии.

Кого затронут новые правила

Согласно опубликованным положениям, граждане Украины призывного возраста, которые не смогут подтвердить выполнение своих воинских обязанностей в соответствии с украинским законодательством, как правило, не смогут получить временную защиту при новом обращении. Подтверждением может служить документ в бумажной или электронной форме, в том числе сформированный через приложение "Резерв+". Новые требования распространяются на первичное оформление временной защиты, повторное получение этого статуса, а также на отдельные случаи воссоединения семьи.

При этом изменения не затрагивают украинцев, которые уже пользуются временной защитой и непрерывно сохраняли этот статус. В Министерстве внутренних дел Чехии заявили, что новые правила направлены на сокращение количества новых заявлений и снижение нагрузки на системы здравоохранения и социальной поддержки страны.

Решение о продлении механизма временной защиты до марта 2028 года сохраняет действующие права для миллионов украинцев, уже находящихся в странах ЕС. В то же время новые требования меняют порядок рассмотрения заявлений для части граждан, которые будут обращаться за этим статусом после вступления решения в силу.

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