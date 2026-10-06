Чехия пропустит Евровидение-2027 из-за корректировки бюджета

Последний представитель Чехии на Евровидении Даниэль Жижка. Фото: Reuters

Чешское телевидение не будет участвовать в песенном конкурсе Евровидение в 2027 году. В чешской телекомпании объяснили это решение текущими корректировками бюджета и подчеркнули, что отказ касается только следующего года. Там уточнили, что "Евровидение" — это масштабный проект, требующий значительных ресурсов для программирования, производства и организации.

Об этом сообщает чешское телевидение, передает Новини.LIVE.

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Почему Чехия пропустит «Евровидение-2027»

"В 2027 году мы не увидим чешский флаг на сцене. Но мы вместе будем болеть за других и верим, что снова встретимся на Евровидении", — заявили представители Чешского телевидения.

Решение связано с более широкими изменениями в финансировании чешского общественного вещателя. Правительственная коалиция ANO, SPD и Motorists предлагает отменить нынешнюю плату, которую граждане и компании уплачивают за Чешское телевидение и Чешское радио, и перейти на финансирование из государственного бюджета.

Ожидается, что такое изменение может привести к сокращению доходов Чешского телевидения примерно на миллиард крон. В то же время соответствующие изменения, вероятно, не будут одобрены в этом году.

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В связи с предстоящим изменением модели финансирования Чешское телевидение уже подготовило ряд мер по сокращению расходов. Среди них — отмена отдельных программ, ограничение инвестиций и увольнение сотрудников. В целом вещатель планирует сэкономить 350 миллионов крон.

В ČT подчеркнули, что не отказываются от "Евровидения" на постоянной основе. Представители вещателя отметили, что участие в конкурсе оценивают отдельно каждый год, поэтому пока не прогнозируют, когда Чехия вновь вернется на песенный конкурс.

В этом году Чехию представлял Даниэль Жижка, занявший 16-е место. Страна впервые приняла участие в "Евровидении" в 2007 году.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Болгария определилась с городом проведения "Евровидения-2027". Песенный конкурс состоится в мае следующего года в Бургасе на площадке "Арена Бургас".

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Украина подтвердила участие в "Евровидении-2027", которое состоится в Болгарии. Из-за рисков для безопасности и возможных зимних трудностей формат национального отбора планируют изменить, при этом на канале "Суспільне" хотят сохранить возможность для артистов представить свои песни и для зрителей выбрать представителя Украины.