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Головна Новини дня Чехія не виступатиме на Євробаченні-2027 через проблеми з бюджетом

Чехія не виступатиме на Євробаченні-2027 через проблеми з бюджетом

Ua ru
6 жовтня 2026 17:24
Чехія пропустить Євробачення-2027 через коригування бюджету
Останній представник Чехії на Євробаченні Даніель Жижка. Фото: Reuters

Чеське телебачення не братиме участі в пісенному конкурсі Євробачення у 2027 році. У чеському мовнику пояснили рішення поточними коригуваннями бюджету та наголосили, що відмова стосується лише наступного року. Там уточнили, що Євробачення є масштабним проєктом, який потребує значних ресурсів для програмування, виробництва та організації. 

Про це повідомляє чеське телебачення, передає Новини.LIVE.

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Чому Чехія пропустить Євробачення-2027

"У 2027 році ми не побачимо чеського прапора на сцені. Але ми разом вболіватимемо за інших і віримо, що знову зустрінемося на Євробаченні", — заявили представники Чеського телебачення.

Рішення пов’язане з ширшими змінами у фінансуванні чеського суспільного мовника. Урядова коаліція ANO, SPD та Motorists пропонує скасувати нинішню плату, яку громадяни та компанії сплачують за Чеське телебачення і Чеське радіо, та перейти на фінансування з державного бюджету.

Очікується, що така зміна може призвести до скорочення доходів Чеського телебачення приблизно на мільярд крон. Водночас відповідні зміни, ймовірно, не будуть схвалені цього року.

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Через майбутню зміну моделі фінансування Чеське телебачення вже підготувало низку заходів для скорочення витрат. Серед них — скасування окремих програм, обмеження інвестицій та звільнення працівників. Загалом мовник планує заощадити 350 мільйонів крон.

У ČT наголосили, що не відмовляються від Євробачення на постійній основі. Представники мовника зазначили, що участь у конкурсі оцінюють окремо щороку, тому поки не прогнозують, коли Чехія знову повернеться до пісенного конкурсу.

Чехію цього року представляв Даніель Жижка, який посів 16-е місце. Країна вперше взяла участь у Євробаченні у 2007 році.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Болгарія визначилася з містом проведення Євробачення-2027. Пісенний конкурс відбудеться у травні наступного року в Бургасі на майданчику "Арена Бургас".

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Україна підтвердила участь у Євробаченні-2027, яке відбудеться в Болгарії. Через безпекові ризики та можливі зимові труднощі формат Національного відбору планують змінити, водночас у Суспільному хочуть зберегти можливість для артистів представити свої пісні та для глядачів обрати представника України.

Євробачення Чехія Болгарія конкурс фінансування
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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