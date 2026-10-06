Чехія пропустить Євробачення-2027 через коригування бюджету

Чехія не виступатиме на Євробаченні-2027 через проблеми з бюджетом
Чеське телебачення не братиме участі в пісенному конкурсі Євробачення у 2027 році. У чеському мовнику пояснили рішення поточними коригуваннями бюджету та наголосили, що відмова стосується лише наступного року. Там уточнили, що Євробачення є масштабним проєктом, який потребує значних ресурсів для програмування, виробництва та організації.
Про це повідомляє чеське телебачення, передає Новини.LIVE.
Чому Чехія пропустить Євробачення-2027
"У 2027 році ми не побачимо чеського прапора на сцені. Але ми разом вболіватимемо за інших і віримо, що знову зустрінемося на Євробаченні", — заявили представники Чеського телебачення.
Рішення пов’язане з ширшими змінами у фінансуванні чеського суспільного мовника. Урядова коаліція ANO, SPD та Motorists пропонує скасувати нинішню плату, яку громадяни та компанії сплачують за Чеське телебачення і Чеське радіо, та перейти на фінансування з державного бюджету.
Очікується, що така зміна може призвести до скорочення доходів Чеського телебачення приблизно на мільярд крон. Водночас відповідні зміни, ймовірно, не будуть схвалені цього року.
Через майбутню зміну моделі фінансування Чеське телебачення вже підготувало низку заходів для скорочення витрат. Серед них — скасування окремих програм, обмеження інвестицій та звільнення працівників. Загалом мовник планує заощадити 350 мільйонів крон.
У ČT наголосили, що не відмовляються від Євробачення на постійній основі. Представники мовника зазначили, що участь у конкурсі оцінюють окремо щороку, тому поки не прогнозують, коли Чехія знову повернеться до пісенного конкурсу.
Чехію цього року представляв Даніель Жижка, який посів 16-е місце. Країна вперше взяла участь у Євробаченні у 2007 році.
Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Болгарія визначилася з містом проведення Євробачення-2027. Пісенний конкурс відбудеться у травні наступного року в Бургасі на майданчику "Арена Бургас".
Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Україна підтвердила участь у Євробаченні-2027, яке відбудеться в Болгарії. Через безпекові ризики та можливі зимові труднощі формат Національного відбору планують змінити, водночас у Суспільному хочуть зберегти можливість для артистів представити свої пісні та для глядачів обрати представника України.