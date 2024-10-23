Истребители Mirage 2000 – стало известно, когда самолеты прибудут в Украину

Ждать недолго — когда Франция передаст Украине истребители Mirage
Франция определилась со сроками поставки Украине истребителей Mirage 2000-5. Первая партия будет состоять из трех самолетов.
Об этом сообщает La Tribune со ссылкой на источники.
Когда ждать истребитель
По данным СМИ, три самолета Mirage 2000-5 будут переданы Украине в первом квартале 2025 года.
Эти самолеты будут вооружены крылатыми ракетами Scalp и бомбами AASM для выполнения боевых задач "воздух-земля".
Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню объяснил, что истребители отправят в 2025 году, поскольку нужно время для модификации самолетов и обучения пилотов и механиков.
Елисейский дворец эту информацию официально не комментировал.
Ранее Президент Владимир Зеленский сообщил, что Франция передаст Украине истребители.
Кроме того, мы рассказывали в статье, чем особый истребитель Mirage 2000 года.
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