Истребители Mirage 2000 – стало известно, когда самолеты прибудут в Украину

Истребители Mirage. Иллюстративное фото: Википедия

Франция определилась со сроками поставки Украине истребителей Mirage 2000-5. Первая партия будет состоять из трех самолетов.

Об этом сообщает La Tribune со ссылкой на источники.

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По данным СМИ, три самолета Mirage 2000-5 будут переданы Украине в первом квартале 2025 года.

Эти самолеты будут вооружены крылатыми ракетами Scalp и бомбами AASM для выполнения боевых задач "воздух-земля".

Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню объяснил, что истребители отправят в 2025 году, поскольку нужно время для модификации самолетов и обучения пилотов и механиков.

Елисейский дворец эту информацию официально не комментировал.

Ранее Президент Владимир Зеленский сообщил, что Франция передаст Украине истребители.

Кроме того, мы рассказывали в статье, чем особый истребитель Mirage 2000 года.