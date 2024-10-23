Винищувачі Mirage 2000 — стало відомо, коли літаки прибудуть в Україну

Чекати недовго — коли Франція передасть Україні винищувачі Mirage
Франція визначилась з термінами поставки Україні винищувачів Mirage 2000-5. Перша партія складатиметься з трьох літаків.
Про це повідомляє La Tribune з посиланням на джерела.
Коли чекати на винищувачі
За даними ЗМІ, три літаки Mirage 2000-5 будуть передані Україні в першому кварталі 2025 року.
Ці винищувачі будуть озброєні крилатими ракетами "Scalp" і бомбами "AASM" для виконання бойових завдань "повітря-земля".
Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню пояснив, що літаки відправлять у 2025 році, оскільки потрібен час для їх модифікації, навчання пілотів і механіків.
Єлисейський палац цю інформації офіційно не коментував.
Раніше Президент Володимир Зеленський повідомив, що Франція передасть Україні винищувачі.
Крім того, ми розповідали у статті, чим особливий винищувач Mirage 2000.
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