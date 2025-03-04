Переговоры США и России — Вэнс сделал заявление об Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото: REUTERS/Leah Millis

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что двери для переговоров между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом остаются открытыми. По его словам, Америка уже сотрудничает с РФ по миру.

Об этом Джей Ди Вэнс сказал в эфире Fox News.

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Вэнс заявил, что Вашингтон уже работает с россиянами и союзниками над деталями по мирному процессу, поэтому ждут пока "подключится и Украина".

"В Украине треть или половина страны полностью разрушена. Экономика в упадке. Сотни тысяч погибших украинцев. И конечно, много погибших россиян также. Президент хочет договориться об урегулировании. Как договариваться, если даже поговорить нельзя?" — сказал вице-президент США.

Он также напомнил, что Трамп еще после спора в Белом доме заявил, что Зеленский может вернуться, но только если он хочет мира.

"Нельзя прийти в Овальный кабинет и отказаться обсуждать детали мира. Смотрите, это никого не порадует. Россиянам придется от чего-то отказаться. Украинцам придется от чего-то отказаться. Нельзя прийти и сказать: "Дайте гарантии безопасности. Мы даже не обсудим, от чего готовы отказаться". Такой была украинская позиция", — заявил Джей Ди Вэнс.

Напомним, недавно Вэнс впервые высказался о скандале в США. Он заявил, что Зеленский может вернуться в Белый дом, когда будет готов "поговорить о мирном плане Америки".

Кроме того, он назвал лучшие гарантии Украине вместо оружия. По мнению Вэнса, нет лучших гарантий безопасности, чем тесные экономические отношения с США.