Переговоры США и России — Вэнс сделал заявление об Украине

Ждем Украину — Вэнс заявил о сотрудничестве с РФ по миру
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что двери для переговоров между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом остаются открытыми. По его словам, Америка уже сотрудничает с РФ по миру.
Об этом Джей Ди Вэнс сказал в эфире Fox News.
Заявление Вэнса о мирных переговорах
Вэнс заявил, что Вашингтон уже работает с россиянами и союзниками над деталями по мирному процессу, поэтому ждут пока "подключится и Украина".
"В Украине треть или половина страны полностью разрушена. Экономика в упадке. Сотни тысяч погибших украинцев. И конечно, много погибших россиян также. Президент хочет договориться об урегулировании. Как договариваться, если даже поговорить нельзя?" — сказал вице-президент США.
Он также напомнил, что Трамп еще после спора в Белом доме заявил, что Зеленский может вернуться, но только если он хочет мира.
"Нельзя прийти в Овальный кабинет и отказаться обсуждать детали мира. Смотрите, это никого не порадует. Россиянам придется от чего-то отказаться. Украинцам придется от чего-то отказаться. Нельзя прийти и сказать: "Дайте гарантии безопасности. Мы даже не обсудим, от чего готовы отказаться". Такой была украинская позиция", — заявил Джей Ди Вэнс.
Напомним, недавно Вэнс впервые высказался о скандале в США. Он заявил, что Зеленский может вернуться в Белый дом, когда будет готов "поговорить о мирном плане Америки".
Кроме того, он назвал лучшие гарантии Украине вместо оружия. По мнению Вэнса, нет лучших гарантий безопасности, чем тесные экономические отношения с США.
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