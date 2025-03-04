Переговори США і Росії — Венс зробив заяву про Україну

Віцепрезидент США Джей Ді Венс. Фото: REUTERS/Leah Millis

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що двері для переговорів між президентами Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом залишаються відчиненими. За його словами, Америка вже співпрацює з РФ щодо миру.

Про це Джей Ді Венс сказав в ефірі Fox News.

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Венс заявив, що Вашингтон вже працює з росіянами та союзниками над деталями щодо мирного процесу, тому чекають допоки "підключиться й Україна".

"В Україні третина чи половина країни повністю зруйнована. Економіка в занепаді. Сотні тисяч загиблих українців. І звісно, багато загиблих росіян також. Президент хоче домовитися про врегулювання. Як домовлятися, якщо навіть поговорити не можна?" — сказав віцепрезидент США.

Він також нагадав, що Трамп ще після суперечки в Білому домі заявив, що Зеленський може повернутися, але тільки якщо він хоче миру.

"Не можна прийти в Овальний кабінет і відмовитись обговорювати деталі миру. Дивіться, це нікого не порадує. Росіянам доведеться від чогось відмовитися. Українцям доведеться від чогось відмовитися. Не можна прийти і сказати: "Дайте гарантії безпеки. Ми навіть не обговоримо, від чого готові відмовитись". Такою була українська позиція", — заявив Джей Ді Венс.

Нагадаємо, нещодавно Венс вперше висловився про скандал у США. Він заявив, що Зеленський може повернутися до Білого дому, коли буде готовий "поговорити про мирний план Америки".

Крім того, він назвав кращі гарантії Україні замість зброї. На думку Венса, немає кращих гарантій безпеки, ніж тісні економічні відносини із США.