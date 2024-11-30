Отключение света — в Ровно жители остались без света из-за аварии

Энергетик ремонтирует электросеть. Иллюстративное фото: Ровнооблэнерго

Вечером 30 ноября большая часть Ровно и Ровенского района осталась без света из-за аварии в электросети. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Об этом сообщила пресс-служба Ровнооблэнерго в Facebook в субботу, 30 ноября.

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Облэнерго предупредило жителей Ровно и Ровенского района об аварийной ситуации в связи с перезагрузкой электросетей.

"Большая часть областного центра и Ровенского района по состоянию на 17:00 обесточены", — говорится в сообщении.

Операторы отметили, что работники облэнерго делают все возможное для того, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение.

"Просим всех, у кого сейчас есть свет, а также после его появления, не перегружать электросети. Не включать одновременно несколько мощных электроприборов", — отметили в Ровнооблэнерго.

Сообщение Ровнооблэнерго. Фото: скриншот

Напомним, в Укрэнерго обновили графики отключения света на 1 декабря — в течение суток ограничения будут для одной очереди.

Мы сообщали, что во Львове 1 декабря будут действовать почасовые отключения электроэнергии.