Відключення світла — у Рівному мешканці залишилися без світла через аварію

Енергетик ремонтує електромережу. Ілюстративне фото: Рівнеобленерго

Ввечері 30 листопада більша частина Рівного та Рівненського району залишилася без світла через аварію в електромережі. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Про це повідомила пресслужба Рівнеобленерго у Facebook у суботу, 30 листопада.

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Обленерго попередило мешканців Рівного та Рівненського району про аварійну ситуацію у зв'язку із перезавантаженням електромереж.

"Більша частина обласного центру та Рівненського району станом на 17:00 знеструмлені", — йдеться у повідомленні.

Оператори зауважили, що працівники обленерго роблять усе можливе для того, аби якомога швидше відновити електропостачання.

"Просимо усіх, у кого зараз є світло, а також після його появи, не перевантажувати електромережі. Не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів", — зазначили у Рівнеобленерго.

Допис Рівнеобленерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Укренерго оновили графіки відключення світла на 1 грудня — протягом доби обмеження будуть для однієї черги.

Ми повідомляли про те, що у Львові 1 грудня будуть діяти погодинні відключення електроенергії.