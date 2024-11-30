Відключення світла — у Рівному мешканці залишилися без світла через аварію

Частину Рівненщини було знеструмлено — яка причина
Ввечері 30 листопада більша частина Рівного та Рівненського району залишилася без світла через аварію в електромережі. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.
Про це повідомила пресслужба Рівнеобленерго у Facebook у суботу, 30 листопада.
Частина Рівненщини залишилась без світла
Обленерго попередило мешканців Рівного та Рівненського району про аварійну ситуацію у зв'язку із перезавантаженням електромереж.
"Більша частина обласного центру та Рівненського району станом на 17:00 знеструмлені", — йдеться у повідомленні.
Оператори зауважили, що працівники обленерго роблять усе можливе для того, аби якомога швидше відновити електропостачання.
"Просимо усіх, у кого зараз є світло, а також після його появи, не перевантажувати електромережі. Не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів", — зазначили у Рівнеобленерго.
Нагадаємо, в Укренерго оновили графіки відключення світла на 1 грудня — протягом доби обмеження будуть для однієї черги.
Ми повідомляли про те, що у Львові 1 грудня будуть діяти погодинні відключення електроенергії.
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