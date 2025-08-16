Какие услуги не будут работать в Дії 16-18 августа

Смартфон с открытым приложением "Дія". Фото иллюстративное: lexinform.com.ua

С 20:00 16 августа до 08:00 18 августа часть сервисов в "Дії" будет недоступна. Причина: Минюст будет планово обновлять реестры.

Об этом сообщает пресс-служба "Дії".

Реклама

Читайте также:

Какие услуги не будут работать в "Дії"?

Отмечается, что "Дія" не сохраняет личные данные граждан — они отображаются из госреестров при пользовании сервисом.

"Поэтому во время проведения работ в реестрах — ЕГР, ГРАГС, ГРВП и других — на портале и в приложении "Дія" временно будут недоступны услуги, связанные с ними", — отметили в пресс-службе.

Будут недоступны такие услуги:

регистрация, внесение изменений и прекращение ФЛП

Дія.QR;

еВідновлення;

бронирование работников;

повторные свидетельства и выписки из ГРАГС;

перерегистрация авто;

актовые записи о смене имени;

актовые записи о рождении;

актовые записи о браке;

актовые записи о разводе;

свидетельства о рождении;

выписка о месте проживания ребенка;

заявление о субсидии;

еМалятко;

государственная регистрация прав на недвижимое имущество;

информация из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество;

выписка из ЕГР;

регистрация ООО на основании модельного устава;

изменение места жительства;

заявления в международный Реестр убытков;

гранты естьРабота;

строительные услуги;

еПредприниматель;

еДомовольство;

еДекларация;

брак онлайн (кроме услуги помолвки).

Другие сервисы будут работать в обычном режиме.

"Поэтому если планируете воспользоваться услугами в Дії — советуем сделать это заранее или после обновления", — добавили в пресс-службе.

Напомним, в Украине началось тестирование 5G на базе одного из университетов.

Также сообщалось, что в Украине планируют запустить аналог департамента Илона Маска.