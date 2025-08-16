Видео
Видео

Главная Новости дня Часть сервисов в "Дії" не будет работать — названа дата

Часть сервисов в "Дії" не будет работать — названа дата

Дата публикации 16 августа 2025 17:22
Какие услуги не будут работать в Дії 16-18 августа
Смартфон с открытым приложением "Дія". Фото иллюстративное: lexinform.com.ua

С 20:00 16 августа до 08:00 18 августа часть сервисов в "Дії" будет недоступна. Причина: Минюст будет планово обновлять реестры.

Об этом сообщает пресс-служба "Дії".

Читайте также:

Какие услуги не будут работать в "Дії"?

Отмечается, что "Дія" не сохраняет личные данные граждан — они отображаются из госреестров при пользовании сервисом.

"Поэтому во время проведения работ в реестрах  ЕГР, ГРАГС, ГРВП и других  на портале и в приложении "Дія" временно будут недоступны услуги, связанные с ними", — отметили в пресс-службе.

Будут недоступны такие услуги:

  • регистрация, внесение изменений и прекращение ФЛП
  • Дія.QR;
  • еВідновлення;
  • бронирование работников;
  • повторные свидетельства и выписки из ГРАГС;
  • перерегистрация авто;
  • актовые записи о смене имени;
  • актовые записи о рождении;
  • актовые записи о браке;
  • актовые записи о разводе;
  • свидетельства о рождении;
  • выписка о месте проживания ребенка;
  • заявление о субсидии;
  • еМалятко;
  • государственная регистрация прав на недвижимое имущество;
  • информация из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество;
  • выписка из ЕГР;
  • регистрация ООО на основании модельного устава;
  • изменение места жительства;
  • заявления в международный Реестр убытков;
  • гранты естьРабота;
  • строительные услуги;
  • еПредприниматель;
  • еДомовольство;
  • еДекларация;
  • брак онлайн (кроме услуги помолвки).

Другие сервисы будут работать в обычном режиме.

"Поэтому если планируете воспользоваться услугами в Дії  советуем сделать это заранее или после обновления", — добавили в пресс-службе.

Напомним, в Украине началось тестирование 5G на базе одного из университетов.

Также сообщалось, что в Украине планируют запустить аналог департамента Илона Маска.

Дия Минцифры интернет бронирование услуги єВідновлення
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
