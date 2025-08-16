Какие услуги не будут работать в Дії 16-18 августа

Часть сервисов в "Дії" не будет работать — названа дата
С 20:00 16 августа до 08:00 18 августа часть сервисов в "Дії" будет недоступна. Причина: Минюст будет планово обновлять реестры.
Об этом сообщает пресс-служба "Дії".
Какие услуги не будут работать в "Дії"?
Отмечается, что "Дія" не сохраняет личные данные граждан — они отображаются из госреестров при пользовании сервисом.
"Поэтому во время проведения работ в реестрах — ЕГР, ГРАГС, ГРВП и других — на портале и в приложении "Дія" временно будут недоступны услуги, связанные с ними", — отметили в пресс-службе.
Будут недоступны такие услуги:
- регистрация, внесение изменений и прекращение ФЛП
- Дія.QR;
- еВідновлення;
- бронирование работников;
- повторные свидетельства и выписки из ГРАГС;
- перерегистрация авто;
- актовые записи о смене имени;
- актовые записи о рождении;
- актовые записи о браке;
- актовые записи о разводе;
- свидетельства о рождении;
- выписка о месте проживания ребенка;
- заявление о субсидии;
- еМалятко;
- государственная регистрация прав на недвижимое имущество;
- информация из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество;
- выписка из ЕГР;
- регистрация ООО на основании модельного устава;
- изменение места жительства;
- заявления в международный Реестр убытков;
- гранты естьРабота;
- строительные услуги;
- еПредприниматель;
- еДомовольство;
- еДекларация;
- брак онлайн (кроме услуги помолвки).
Другие сервисы будут работать в обычном режиме.
"Поэтому если планируете воспользоваться услугами в Дії — советуем сделать это заранее или после обновления", — добавили в пресс-службе.
