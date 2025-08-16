Відео
Головна Новини дня Частина сервісів у "Дії" не працюватиме — названо дату

Частина сервісів у "Дії" не працюватиме — названо дату

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 17:22
Які послуги не працюватимуть у Дії 16-18 серпня
Смартфон із відкритим застосунком "Дія". Фото ілюстративне: lexinform.com.ua

Із 20:00 16 серпня до 08:00 18 серпня частина сервісів у "Дії" буде недоступна. Причина: Мін’юст планово оновлюватиме реєстри.

Про це повідомляє пресслужба "Дії".

Читайте також:

Які послуги не працюватимуть у "Дії"?

Наголошується, що "Дія" не зберігає особисті дані громадян — вони відображаються з держреєстрів під час користування сервісом.

"Тому під час проведення робіт у реєстрах — ЄДР, ДРАЦС, ДРРП та інших — на порталі та в застосунку "Дія" тимчасово будуть недоступні послуги, що пов’язані з ними", — зазначили в пресслужбі.

Будуть недоступні такі послуги:

  • реєстрація, внесення змін та припинення ФОП
  • Дія.QR;
  • єВідновлення;
  • бронювання працівників;
  • повторні свідоцтва та витяги з ДРАЦС;
  • перереєстрація авто;
  • актові записи про зміну імені;
  • актові записи про народження;
  • актові записи про шлюб;
  • актові записи про розлучення;
  • свідоцтва про народження;
  • витяг про місце проживання дитини;
  • заява про субсидії;
  • єМалятко;
  • державна реєстрація прав на нерухоме майно;
  • інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
  • витяг з ЄДР;
  • реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту;
  • зміна місця проживання;
  • заяви до міжнародного Реєстру збитків;
  • гранти єРобота;
  • будівельні послуги;
  • еПідприємець;
  • єОселя;
  • єДекларація;
  • шлюб онлайн (крім послуги заручин).

Інші сервіси працюватимуть у звичайному режимі.

"Тож якщо плануєте скористатися послугами у Дії — радимо зробити це заздалегідь або після оновлення", — додали в пресслужбі.

Нагадаємо, в Україні почалося тестування 5G на базі одного з університетів.

Також повідомлялося, що в Україні планують запустити аналог департаменту Ілона Маска.

Дія Мінцифри інтернет бронювання послуги єВідновлення
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
