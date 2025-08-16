Які послуги не працюватимуть у Дії 16-18 серпня

Частина сервісів у "Дії" не працюватиме — названо дату
Із 20:00 16 серпня до 08:00 18 серпня частина сервісів у "Дії" буде недоступна. Причина: Мін’юст планово оновлюватиме реєстри.
Про це повідомляє пресслужба "Дії".
Які послуги не працюватимуть у "Дії"?
Наголошується, що "Дія" не зберігає особисті дані громадян — вони відображаються з держреєстрів під час користування сервісом.
"Тому під час проведення робіт у реєстрах — ЄДР, ДРАЦС, ДРРП та інших — на порталі та в застосунку "Дія" тимчасово будуть недоступні послуги, що пов’язані з ними", — зазначили в пресслужбі.
Будуть недоступні такі послуги:
- реєстрація, внесення змін та припинення ФОП
- Дія.QR;
- єВідновлення;
- бронювання працівників;
- повторні свідоцтва та витяги з ДРАЦС;
- перереєстрація авто;
- актові записи про зміну імені;
- актові записи про народження;
- актові записи про шлюб;
- актові записи про розлучення;
- свідоцтва про народження;
- витяг про місце проживання дитини;
- заява про субсидії;
- єМалятко;
- державна реєстрація прав на нерухоме майно;
- інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
- витяг з ЄДР;
- реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту;
- зміна місця проживання;
- заяви до міжнародного Реєстру збитків;
- гранти єРобота;
- будівельні послуги;
- еПідприємець;
- єОселя;
- єДекларація;
- шлюб онлайн (крім послуги заручин).
Інші сервіси працюватимуть у звичайному режимі.
"Тож якщо плануєте скористатися послугами у Дії — радимо зробити це заздалегідь або після оновлення", — додали в пресслужбі.
