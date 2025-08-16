Які послуги не працюватимуть у Дії 16-18 серпня

Смартфон із відкритим застосунком "Дія". Фото ілюстративне: lexinform.com.ua

Із 20:00 16 серпня до 08:00 18 серпня частина сервісів у "Дії" буде недоступна. Причина: Мін’юст планово оновлюватиме реєстри.

Про це повідомляє пресслужба "Дії".

Які послуги не працюватимуть у "Дії"?

Наголошується, що "Дія" не зберігає особисті дані громадян — вони відображаються з держреєстрів під час користування сервісом.

"Тому під час проведення робіт у реєстрах — ЄДР, ДРАЦС, ДРРП та інших — на порталі та в застосунку "Дія" тимчасово будуть недоступні послуги, що пов’язані з ними", — зазначили в пресслужбі.

Будуть недоступні такі послуги:

реєстрація, внесення змін та припинення ФОП

Дія.QR;

єВідновлення;

бронювання працівників;

повторні свідоцтва та витяги з ДРАЦС;

перереєстрація авто;

актові записи про зміну імені;

актові записи про народження;

актові записи про шлюб;

актові записи про розлучення;

свідоцтва про народження;

витяг про місце проживання дитини;

заява про субсидії;

єМалятко;

державна реєстрація прав на нерухоме майно;

інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

витяг з ЄДР;

реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту;

зміна місця проживання;

заяви до міжнародного Реєстру збитків;

гранти єРобота;

будівельні послуги;

еПідприємець;

єОселя;

єДекларація;

шлюб онлайн (крім послуги заручин).

Інші сервіси працюватимуть у звичайному режимі.

"Тож якщо плануєте скористатися послугами у Дії — радимо зробити це заздалегідь або після оновлення", — додали в пресслужбі.

