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Главная Новости дня Бывший сотрудник Шойгу рассказал о миллионных сделках в Российском географическом обществе

Бывший сотрудник Шойгу рассказал о миллионных сделках в Российском географическом обществе

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Дата публикации 27 июня 2026 12:36
Что рассказал бывший сотрудник Шойгу о финансировании Российского географического общества
Сергей Шойгу. Фото: Reuters

Бывший пиарщик Сергея Шойгу заявил, что его больше всего поразили масштабы финансирования Российского географического общества. По его словам, одним из таких примеров стал проект железной дороги Кизил — Курагино.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на слова Скоробутова в комментарии СМИ.

Какие схемы описал бывший пиарщик Шойгу

Он утверждает, что на проект выделили 600 миллионов рублей, однако завершить его так и не удалось.

"Я видел смету — 600 миллионов рублей. Проект в итоге ничем не завершился, но эти деньги просто зарыли в землю. Для РГТ такие суммы никого особо не удивляли", — сказал Скоробутов.

Также Скоробутов заявил, что пожертвования в пользу Российского географического общества официально считались добровольными. В то же время, по его словам, крупные государственные компании и бизнесмены фактически не могли отказаться от финансирования.

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"В штаб-квартиры компаний звонили с предложением помочь Российскому географическому обществу. Затем называли две фамилии. Отказать таким людям никто не мог", — рассказал он.

По словам бывшего пиарщика, именно таким образом средства государственных компаний, частного бизнеса и российских олигархов поступали в бюджет организации.

Кроме того, Скоробутов рассказал историю своей знакомой, которая подавала заявку на грант для создания документального фильма об Арктике.

По его словам, она просила 18 миллионов рублей на съемки шести серий, однако впоследствии ей якобы предложили получить финансирование только при условии возврата 12 миллионов рублей в виде "отката".

"Она сказала, что за шесть миллионов снять такой проект невозможно. И это лишь один пример. Представьте, какие суммы могли проходить через всю систему", — заявил Скоробутов.

Новини.LIVE сообщали, что бывший пресс-секретарь Российского географического общества Дмитрий Скоробутов утверждает, что ряд резонансных акций с участием российского диктатора Владимира Путина был инсценировкой. Среди них — история с "обнаружением" античных амфор во время подводного погружения. По его словам, такие мероприятия были частью кампании по созданию положительного публичного образа главы Кремля.

Также Новини.LIVE сообщали, что Дмитрий Скоробутов заявил, что вся информационная деятельность структуры была ориентирована на продвижение Сергея Шойгу. По его словам, его фамилия должна была постоянно присутствовать в медиапространстве. Он утверждает, что именно это было главной целью работы команды.

Сергей Шойгу Россия финансирование
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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