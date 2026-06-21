Быть отцом сегодня — особое мужество: Зеленский поздравил с Днем отца

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

В воскресенье, 21 июня, в Украине отмечают День отца. По этому случаю президент Владимир Зеленский обратился к гражданам с поздравлением. Он подчеркнул особую роль отцов в современных условиях войны и их ответственность за безопасность семьи.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.

Поздравление Зеленского с Днём отца

В своем обращении Владимир Зеленский подчеркнул, что сегодня отцовство в Украине приобрело еще более глубокий смысл из-за войны. По его словам, отец — это прежде всего защита и чувство безопасности, а сейчас украинские отцы защищают не только своих детей, но и возможность мирного будущего для всей страны.

Президент отметил, что многие отцы сегодня служат в армии, работают на ответственных должностях или ежедневно обеспечивают стабильность в общинах, оставаясь при этом опорой для своих семей.

Отдельно он поблагодарил всех украинских пап — как тех, кто защищает страну на фронте, так и тех, кто воспитывает, обучает и поддерживает детей в тылу. Зеленский подчеркнул, что их сила и любовь являются важной частью общей борьбы за будущее Украины.

"Папа — это защита и безопасность. И сегодня это приобрело ещё более глубокий смысл, ведь украинские отцы защищают не только своих детей, но и саму возможность безопасного будущего.

Быть папой в Украине сегодня — это особое мужество и особая любовь. Спасибо всем украинским папам за заботу и силу. Всем, кто защищает Украину, кто каждый день делает всё возможное ради семьи и детей. Тем, кто учит, вдохновляет и поддерживает.

Пусть у каждой украинской семьи будет то, за что мы боремся, — мирное и безопасное будущее. С Днем отца!", — поздравил украинский лидер.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что глава ОПУ Кирилл Буданов также поздравил украинцев с Днем отца и подчеркнул, что война существенно изменила роль отцов в семьях. Он отметил, что для многих военных поддержка детей стала важной эмоциональной опорой в сложные моменты. Также Буданов подчеркнул, что война разлучила тысячи семей и изменила их повседневную жизнь.

Новини.LIVE также сообщали, что 21 июня Зеленский заявил, что украинские силы нанесли удары по военной логистике и системам ПВО российских войск в Крыму и Краснодарском крае. По его словам, операции были направлены на объекты инфраструктуры, в частности топливные и радиолокационные системы противника.