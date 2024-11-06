На Прикарпатье нашли тело возможного уклониста

Пограничники. Иллюстративное фото: uzhgorod.net.ua

В Ивано-Франковской области обнаружили тело человека недалеко от границы с Румынией. Вероятно, он планировал незаконно пересечь границу.

Об этом сообщила пресс-служба Западного регионального управления ГПСУ в Facebook в среду, 6 ноября.

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После того как пограничники получили информацию об обнаружении тела человека местными недалеко от границы, они прибыли на место вместе с представителями ГСЧС.

Они выяснили, что, судя по состоянию тела, оно пролежало в лесу не один месяц. Рядом лежали вещи и документы, из которых стало известно, что погибшим мог быть житель Черниговщины 1980 рождения.

Найденые вещи. Фото: ГПСУ

Найденые вещи. Фото: ГПСУ

"Учитывая место обнаружения мужчины и экипировки, которую он с собой имел, с большой долей вероятности можно сделать вывод, что он намеревался незаконно пересечь государственную границу из Украины в Румынию", — говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что время и причину смерти установит экспертиза и напомнили, что с начала полномасштабного вторжения зафиксировано более 40 случаев гибели людей при попытках незаконного пересечения границы.

Скриншот поста ГПСУ

Напомним, вблизи границы с Венгрией задержали двух мужчин, которые пытались переплести Тису.

А житель Одещины незаконно сбежал в Европу через лес, но позже решил вернуться. Его задержали пограничники.