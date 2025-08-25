Ураган уничтожил украинскую инсталляцию на Burning Man

Украинская инсталляция "Черная туча". Фото: NV

В США на ежегодном фестивале Burning Man буря разрушила художественную инсталляцию украинцев Black Cloud ("Черное облако"), которая была визуализацией угрозы следующей мировой войны. Конструкция простояла всего несколько часов.

Об этом сообщил общественный деятель и волонтер Виталий Дейнега в Facebook.

Реклама

Читайте также:

Украинская инсталляция "Черное облако". Фото Григорий Веприк

На Burning Man буря разрушила инсталляцию "Черное облако"

"Сегодня был первый и последний день "Черного Облака" (украинской работы, которая визуализирует все более близкую угрозу третьей мировой войны) на Burning Man", — сообщил Дейнега.

Он рассказал, что первые отзывы были более чем вдохновляющими. По словам Дейнеги, люди ехали со всех уголков пустыни посмотреть на один из крупнейших и самых странных объектов, которые выросли за одну ночь.

Однако произошли резкие изменения погоды. Несмотря на это часть команды пыталась спасти только что построенный лагерь. Но буря разносила его, как хотела.

"Когда все, что имело парусность, было демонтировано нами или ветром, я с коллегой прыгнул в машину и в условиях буквально нулевой видимости поехал на место, где была Облачко и часть строительной команды. Несмотря на то, что на бумаге и по расчетам она должна была выдержать даже такую бурю, случилось иначе. Она держала ветер первые 15 минут, а потом ее разорвало посередине, буря залетела в нее и уничтожила окончательно", — рассказал волонтер.

По его словам, команда сделала все, что возможно, для спасения Облака и кемпа.

Напомним, что в 2024 году украинцы представили на фестивале Burning Man в Неваде инсталляцию "I'm Fine".

А в 2023 году природная стихия заблокировала десятки тысяч гостей фестиваля Burning Man.