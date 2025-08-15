Відео
У Гімалаях сталася потужна злива — загинули 46 людей

У Гімалаях сталася потужна злива — загинули 46 людей

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 08:54
Потужна злива накрила Гімалаї — є багато загиблих та зниклих безвісти
Наслідки негоди в Кашмірі. Фото: ANI/Reuters TV via REUTERS

У Кашмірі, Гімалаї, сталася потужна злива. Внаслідок негоди загинули щонайменше 46 людей, а також понад 200 зникли безвісти.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також:

Наслідки потужної негоди в Кашмірі

Відомо, що це вже друга негода в Гімалаях трохи більше, чим за тиждень. Злива сталася в місті Часоті округу Кіштвар. 

Повінь змила громадську кухню та пост охорони, а також зупинку вздовж паломницького маршруту до храму Мачаїл Мата.

"На обід зібралася велика кількість паломників, і їх змило", — повідомив чиновник на умовах анонімності.

Наслідки негоди в Гімалаях
Наслідки зливи. Фото: x.com/timesofindia

Головний міністр федеральної території Омар Абдулла зауважив, що новини з регіону надходять повільно.

Злива в Гімалаях
Наслідки негоди. Фото: x.com/timesofindia

На місці працюють правоохоронці, представники служби реагування на стихійні лиха, команди армії та повітряних сил. Пошуково-рятувальні операції тривають.

Нагадаємо, 6 серпня потужна злива накрила Київ. Внаслідок негоди сталося затоплення вулиць.

Згодом у КМДА повідомили, що у центральних районах випала півмісячна норма опадів.

смерть негода Гімалаї дощ опади
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
