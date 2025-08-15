Потужна злива накрила Гімалаї — є багато загиблих та зниклих безвісти

Наслідки негоди в Кашмірі. Фото: ANI/Reuters TV via REUTERS

У Кашмірі, Гімалаї, сталася потужна злива. Внаслідок негоди загинули щонайменше 46 людей, а також понад 200 зникли безвісти.

Про це повідомляє Reuters.

Наслідки потужної негоди в Кашмірі

Відомо, що це вже друга негода в Гімалаях трохи більше, чим за тиждень. Злива сталася в місті Часоті округу Кіштвар.

A massive cloudburst has struck the Chishoti area in Jammu & Kashmir’s Kishtwar, along the route to the Machail Mata Yatra.



As per initial reports heavy losses are feared.



Our thoughts and prayers are with the victims, their families, and all those affected by this calamity. pic.twitter.com/fFP4860Gty — J&K Congress (@INCJammuKashmir) August 14, 2025

Повінь змила громадську кухню та пост охорони, а також зупинку вздовж паломницького маршруту до храму Мачаїл Мата.

"На обід зібралася велика кількість паломників, і їх змило", — повідомив чиновник на умовах анонімності.

Наслідки зливи. Фото: x.com/timesofindia

Головний міністр федеральної території Омар Абдулла зауважив, що новини з регіону надходять повільно.

Наслідки негоди. Фото: x.com/timesofindia

На місці працюють правоохоронці, представники служби реагування на стихійні лиха, команди армії та повітряних сил. Пошуково-рятувальні операції тривають.

