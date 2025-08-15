Потужна злива накрила Гімалаї — є багато загиблих та зниклих безвісти

У Гімалаях сталася потужна злива — загинули 46 людей
У Кашмірі, Гімалаї, сталася потужна злива. Внаслідок негоди загинули щонайменше 46 людей, а також понад 200 зникли безвісти.
Про це повідомляє Reuters.
Наслідки потужної негоди в Кашмірі
Відомо, що це вже друга негода в Гімалаях трохи більше, чим за тиждень. Злива сталася в місті Часоті округу Кіштвар.
A massive cloudburst has struck the Chishoti area in Jammu & Kashmir’s Kishtwar, along the route to the Machail Mata Yatra.— J&K Congress (@INCJammuKashmir) August 14, 2025
As per initial reports heavy losses are feared.
Our thoughts and prayers are with the victims, their families, and all those affected by this calamity. pic.twitter.com/fFP4860Gty
Повінь змила громадську кухню та пост охорони, а також зупинку вздовж паломницького маршруту до храму Мачаїл Мата.
"На обід зібралася велика кількість паломників, і їх змило", — повідомив чиновник на умовах анонімності.
Головний міністр федеральної території Омар Абдулла зауважив, що новини з регіону надходять повільно.
На місці працюють правоохоронці, представники служби реагування на стихійні лиха, команди армії та повітряних сил. Пошуково-рятувальні операції тривають.
Нагадаємо, 6 серпня потужна злива накрила Київ. Внаслідок негоди сталося затоплення вулиць.
Згодом у КМДА повідомили, що у центральних районах випала півмісячна норма опадів.
