Мощный ливень накрыл Гималаи — есть много погибших и пропавших без вести

В Гималаях произошел мощный ливень — погибли 46 человек
В Кашмире, Гималаи, прошел мощный ливень. В результате непогоды погибли по меньшей мере 46 человек, а также более 200 пропали без вести.
Об этом сообщает Reuters.
Последствия мощной непогоды в Кашмире
Известно, что это уже вторая непогода в Гималаях чуть больше, чем за неделю. Ливень прошел в городе Часоти округа Киштвар.
Массивный облачный ливень обрушился на район Чишоти в округе Киштвар в Джамму и Кашмире, вдоль маршрута к Махаил Мата Ятра.- J&K Congress (@INCJammuKashmir) 14 августа 2025 г.
По первоначальным сообщениям, ожидаются большие потери.
Наши мысли и молитвы с жертвами, их семьями и всеми пострадавшими от этого бедствия. pic.twitter.com/fFP4860Gty
Наводнение смыло общественную кухню и пост охраны, а также остановку вдоль паломнического маршрута к храму Мачаил Мата.
"На обед собралось большое количество паломников, и их смыло", — сообщил чиновник на условиях анонимности.
Главный министр федеральной территории Омар Абдулла отметил, что новости из региона поступают медленно.
На месте работают правоохранители, представители службы реагирования на стихийные бедствия, команды армии и воздушных сил. Поисково-спасательные операции продолжаются.
Напомним, 6 августа мощный ливень накрыл Киев. В результате непогоды произошло затопление улиц.
Впоследствии в КГГА сообщили, что в центральных районах выпала полумесячная норма осадков.
