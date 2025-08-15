Мощный ливень накрыл Гималаи — есть много погибших и пропавших без вести

Последствия непогоды в Кашмире. Фото: ANI/Reuters TV via REUTERS

В Кашмире, Гималаи, прошел мощный ливень. В результате непогоды погибли по меньшей мере 46 человек, а также более 200 пропали без вести.

Об этом сообщает Reuters.

Последствия мощной непогоды в Кашмире

Известно, что это уже вторая непогода в Гималаях чуть больше, чем за неделю. Ливень прошел в городе Часоти округа Киштвар.

Массивный облачный ливень обрушился на район Чишоти в округе Киштвар в Джамму и Кашмире, вдоль маршрута к Махаил Мата Ятра.



По первоначальным сообщениям, ожидаются большие потери.



Наши мысли и молитвы с жертвами, их семьями и всеми пострадавшими от этого бедствия. pic.twitter.com/fFP4860Gty - J&K Congress (@INCJammuKashmir) 14 августа 2025 г.

Наводнение смыло общественную кухню и пост охраны, а также остановку вдоль паломнического маршрута к храму Мачаил Мата.

"На обед собралось большое количество паломников, и их смыло", — сообщил чиновник на условиях анонимности.

Последствия ливня. Фото: x.com/timesofindia

Главный министр федеральной территории Омар Абдулла отметил, что новости из региона поступают медленно.

Последствия непогоды. Фото: x.com/timesofindia

На месте работают правоохранители, представители службы реагирования на стихийные бедствия, команды армии и воздушных сил. Поисково-спасательные операции продолжаются.

