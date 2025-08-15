Видео
Главная Новости дня В Гималаях произошел мощный ливень — погибли 46 человек

В Гималаях произошел мощный ливень — погибли 46 человек

Дата публикации 15 августа 2025 08:54
Мощный ливень накрыл Гималаи — есть много погибших и пропавших без вести
Последствия непогоды в Кашмире. Фото: ANI/Reuters TV via REUTERS

В Кашмире, Гималаи, прошел мощный ливень. В результате непогоды погибли по меньшей мере 46 человек, а также более 200 пропали без вести.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Последствия мощной непогоды в Кашмире

Известно, что это уже вторая непогода в Гималаях чуть больше, чем за неделю. Ливень прошел в городе Часоти округа Киштвар.

Наводнение смыло общественную кухню и пост охраны, а также остановку вдоль паломнического маршрута к храму Мачаил Мата.

"На обед собралось большое количество паломников, и их смыло", — сообщил чиновник на условиях анонимности.

Наслідки негоди в Гімалаях
Последствия ливня. Фото: x.com/timesofindia

Главный министр федеральной территории Омар Абдулла отметил, что новости из региона поступают медленно.

Злива в Гімалаях
Последствия непогоды. Фото: x.com/timesofindia

На месте работают правоохранители, представители службы реагирования на стихийные бедствия, команды армии и воздушных сил. Поисково-спасательные операции продолжаются.

Напомним, 6 августа мощный ливень накрыл Киев. В результате непогоды произошло затопление улиц.

Впоследствии в КГГА сообщили, что в центральных районах выпала полумесячная норма осадков.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
