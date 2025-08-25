Відео
Буревій знищив українську інсталяцію на фестивалі Burning Man

Буревій знищив українську інсталяцію на фестивалі Burning Man

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 09:17
Буревій знищив українську інсталяцію на Burning Man
Українська інсталяція "Чорна хмара". Фото: NV

У США на щорічному фестивалі Burning Man буря зруйнувала художню інсталяцію українців Black Cloud ("Чорна хмара"), що була візуалізацією загрози наступної світової війни. Конструкція простояла лише кілька годин.

Про це повідомив громадський діяч та волонтер Віталій Дейнега у Facebook.

Читайте також:
Чорна хмара
Українська інсталяція "Чорна хмара". Фото Григорій Веприк

На фестивалі Burning Man буря зруйнувала інсталяцію "Чорна хмара"

"Сьогодні був перший і останній день "Чорної Хмаринки" (української роботи, яка візуалізує все ближчу загрозу третьої світової війни) на Burning Man", — повідомив Дейнега.

Він розповів, що перші відгуки були більш ніж надихаючими. За словами Дейнеги, люди їхали з усіх кутків пустелі подивитись на один із найбільших і найдивніших обʼєктів, які виросли за одну ніч. 

Однак відбулися різкі зміни погоди. Попри це частина команди намагалася урятувати щойно побудований табір. Але буря розносила його, як хотіла.

"Коли все, що мало парусність, було демонтоване нами або вітром, я з колегою стрибнув у машину і в умовах буквально нульової видимості поїхав на місце, де була Хмаринка і частина будівельної команди. Попри те, що на папері й за розрахунками вона мала витримати навіть таку бурю, сталося інакше. Вона тримала вітер перші 15 хвилин, а потім Її розірвало посередині, буря залетіла в неї й знищила остаточно", — розповів волонтер.

За його словами, команда зробила все, що можливо, для порятунку Хмаринки й кемпу.

Нагадаємо, що у 2024 році українці презентували на фестивалі Burning Man у Неваді інсталяцію "I'm Fine".

А у 2023 році природна стихія заблокувала десятки тисяч гостей фестивалю Burning Man.

негода фестиваль мистецтво буря руйнування інсталяція
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
