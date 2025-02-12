Отключение света — украинцев призывают экономить электроэнергию

Энергетики ремонтируют энергосистему. Иллюстративное фото: ДТЭК

По состоянию на утро 12 февраля наблюдается нагрузка на энергосистему. Украинцев призывают экономно и рационально использовать электроэнергию.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

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В Минэнерго рассказали, что сейчас энергетики осуществляют все необходимые меры для стабилизации энергосистемы. На энергообъектах ведутся восстановительные работы.

"В результате обстрелов с целью балансировки энергосистемы сегодня оператор системы передачи временно применяет ограничения мощности для промышленности и бизнеса", — говорится в сообщении.

В то же время в ведомстве пояснили, что ограничения не будут применять для бытовых потребителей, критической инфраструктуры и для предприятий, которые импортируют более 60% электроэнергии для своих нужд в соответствии с правительственным постановлением.

Украинцев призвали рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Как пояснили в Минэнерго, это помогает снизить нагрузку на систему.

Ситуация в энергосистеме по состоянию на 12 февраля. Фото: Минэнерго

Напомним, 11 февраля в Укрэнерго предупредили об уменьшении мощности. Во вторник также вводили аварийные отключения.

Также мы писали, что вчера российские войска нанесли третий удар по газовым объектам Украины. После обстрелов на их восстановление может уйти целый год.