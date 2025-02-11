В Україні анонсували відключення світла 11 лютого — що відомо

Ремонтні роботи. Фото: ДТЕК

Вранці у віторок, 11 лютого, в Україні через російську масовану ракетно-дронову атаку вимушено запровадили аварійні відключення електроенергії. Втім, після стабілізації ситуації обмеження були скасовані. Попри це, деякі обмеження все ж залишаться.

Про це повідомили в пресслужбі Укренерго.

Читайте також:

Укренерго вводить обмеження потужності 11 лютого

Наразі українська енергосистема продовжує відновлення після масованих атак російських ракет і дронів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають на уражених енергооб’єктах.

Для збалансування енергосистеми з 07:00 до 11:00 та з 15:00 до 21:00 діють обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Побутових споживачів графіки відключень наразі не стосуються, однак громадян закликають ощадливо використовувати електроенергію.

Українцям радять не вмикати одночасно кілька потужних приладів і, за можливості, перенести використання енергоємної техніки на нічні години.

Енергетики наголошують, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому слід стежити за повідомленнями офіційних джерел та операторів системи розподілу.

Нагадаємо, нещодавно нардеп в ефірі Вечір.LIVE назвав кількість збудованих захисних споруд для об'єктів критичної інфраструктури.

Крім того, стало відомо, скільки заробляють чиновники в Укренерго. Виявилось, що вони отримують чималі заробітні плати.