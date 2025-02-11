В Украине анонсировали отключение света 11 февраля — что известно

Ремонтные работы. Фото: ДТЭК

Утром во вторник, 11 февраля, в Украине из-за российской массированной ракетно-дроновой атаки вынужденно ввели аварийные отключения электроэнергии. Впрочем, после стабилизации ситуации ограничения были отменены. Несмотря на это, некоторые ограничения все же останутся.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.

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Сейчас украинская энергосистема продолжает восстановление после массированных атак российских ракет и дронов. Аварийно-восстановительные работы продолжаются на пораженных энергообъектах.

Для сбалансирования энергосистемы с 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 21:00 действуют ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Бытовых потребителей графики отключений пока не касаются, однако граждан призывают экономно использовать электроэнергию.

Украинцам советуют не включать одновременно несколько мощных приборов и, по возможности, перенести использование энергоемкой техники на ночные часы.

Энергетики отмечают, что ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому следует следить за сообщениями официальных источников и операторов системы распределения.

Напомним, недавно нардеп в эфире Вечір.LIVE назвал количество построенных защитных сооружений для объектов критической инфраструктуры.

Кроме того, стало известно, сколько зарабатывают чиновники в Укрэнерго. Оказалось, что они получают немалые заработные платы.