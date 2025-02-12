Відключення світла — українців закликають економити електроенергію

Будуть обмеження потужності — яка ситуація в енергосистемі
Станом на ранок 12 лютого спостерігається навантаження на енергосистему. Українців закликають ощадливо та раціонально використовувати електроенергію.
Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.
Яка ситуація в енергосистемі 12 лютого
В Міненерго розповіли, що зараз енергетики здійснюють усі необхідні заходи для стабілізації енергосистеми. На енергооб'єктах ведуться відновлювальні роботи.
"Внаслідок обстрілів з метою балансування енергосистеми сьогодні оператор системи передачі тимчасово застосовує обмеження потужності для промисловості та бізнесу", — йдеться у повідомленні.
Водночас у відомстві пояснили, що обмеження не будуть застосовувати для побутових споживачів, критичної інфраструктури та для підприємств, які імпортують понад 60% електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови.
Українців закликали раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці та ввечері. Як пояснили у Міненерго, це допомагає знизити навантаження на систему.
Нагадаємо, 11 лютого в Укренерго попередили про зменшення потужності. У вівторок також запроваджували аварійні відключення.
Також ми писали, що вчора російські війська завдали третього удару по газових об'єктах України. Після обстрілів на їх відновлення може піти цілий рік.
Читайте Новини.LIVE!