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Будуть обмеження потужності — яка ситуація в енергосистемі

12 лютого 2025 11:49
Карина Приходько - Редактор
Відключення світла — українців закликають економити електроенергію
Енергетики ремонтують енергосистему. Ілюстративне фото: ДТЕК
Карина Приходько - Редактор

Станом на ранок 12 лютого спостерігається навантаження на енергосистему. Українців закликають ощадливо та раціонально використовувати електроенергію.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України

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 В Міненерго розповіли, що зараз енергетики здійснюють усі необхідні заходи для стабілізації енергосистеми. На енергооб'єктах ведуться відновлювальні роботи. 

"Внаслідок обстрілів з метою балансування енергосистеми сьогодні оператор системи передачі тимчасово застосовує обмеження потужності для промисловості та бізнесу", — йдеться у повідомленні. 

Водночас у відомстві пояснили, що обмеження не будуть застосовувати для побутових споживачів, критичної інфраструктури та для підприємств, які імпортують понад 60% електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови.

Українців закликали раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці та ввечері. Як пояснили у Міненерго, це допомагає знизити навантаження на систему. 

ситуація в енергосистемі 12 лютого
Ситуація в енергосистемі станом на 12 лютого. Фото: Міненерго

Нагадаємо, 11 лютого в Укренерго попередили про зменшення потужності. У вівторок також запроваджували аварійні відключення. 

Також ми писали, що вчора російські війська завдали третього удару по газових об'єктах України. Після обстрілів на їх відновлення може піти цілий рік. 

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