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Действуют три очереди отключений – какая ситуация со светом

28 ноября 2024 14:02
Карина Приходько - Редактор
График отключения света 28 ноября — детали от Укрэнерго
Ремонт электросетей. Иллюстративное фото: ДТЭК
Карина Приходько - Редактор

До конца суток 28 ноября будут применяться три очереди отключения света для бытовых потребителей одновременно. Причина усиления ограничений — повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

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В Укрэнерго заявили, что энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

"Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях", — отметили в ведомстве.

В то же время, там добавили, что Укрэнерго определяет лишь количество очередей, которые должны быть обесточены. Графики отключений для каждой отдельной очереди определяют облэнерго.

Также украинцев просят экономно потреблять электроэнергию, когда появится свет.

Напомним, в результате ночных и утренних обстрелов РФ повреждены энергетические объекты в нескольких регионах. Поэтому в некоторых регионах действуют аварийные отключения.

В то же время в Воздушных силах сообщили, что ракетно-дроновый удар противника был направлен на объекты энергетики Украины. Ночью и утром россияне выпустили 188 целей.

обстрелы Укрэнерго война в Украине отключения света графики отключений света

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