Графік відключення світла 28 листопада — деталі від Укренерго

Буде діяти три черги відключень — яка ситуація зі світлом
До кінця доби 28 листопада будуть застосовуватись три черги відключень світла для побутових споживачів одночасно. Причина посилення обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час сьогоднішньої масованої ракетно-дронової атаки.
Про це повідомили в Укренерго.
Відключення світла в Україні 28 листопада
В Укренерго заявили, що енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.
"Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах", — наголосили у відомстві.
Водночас там додали, що Укренерго визначає лише кількість черг, які мають бути знеструмлені. Графіки відключень для кожної окремої черги — визначають обленерго.
Також українців просять ощадливо споживати електроенергію, коли з'явиться світло.
Нагадаємо, внаслідок нічних та ранкових обстрілів РФ пошкоджено енергетичні об’єкти в кількох регіонах. Через це в деяких регіонах діють аварійні відключення.
Водночас у Повітряних силах повідомили, що ракетно-дроновий удар противника був спрямований на об’єкти енергетики України. Вночі та зранку росіяни випустили 188 повітряних цілей.
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