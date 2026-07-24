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Главная Новости дня Буданову мы с вами можем доверять: американский волонтер

Буданову мы с вами можем доверять: американский волонтер

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2026 15:49
Буданову мы с вами можем доверять: американский волонтер
Глава Администрации президента Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов / Telegram

Американский эксперт, волонтер и блогер Грег Терри заявил, что глава Офиса президента Кирилл Буданов — человек, словам которого можно доверять. Он положительно оценил комментарий Буданова относительно назначения Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ и назвал его высказывания мудрыми.

Об этом Терри заявил в новом выпуске своего YouTube-канала Greg Terry Experience, комментируя заявление главы ОП Кирилла Буданова относительно кадрового решения об обновлении командования ВСУ, передает Новини.LIVE.

Аудитория Терри высоко ценит мудрость Буданова и его особую манеру говорить

Волонтер обратил внимание на слова Буданова о решении президента и оценке Михаила Драпатого.

"Буданов выступил, как всегда, с мудрыми словами", — отметил Терри.

Он процитировал Кирилла Буданова о его отношении к Михаилу Драпатому.

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"Я давно знаю Драпатого. Это командир с реальным чувством боя, который трезво оценивает обстановку, быстро принимает решения и бережет своих людей. Армия ему доверяет, и это боевое достижение", — привел его слова Грег Терри.

Американский волонтер подчеркнул, что аудитория его канала каждый раз высоко оценивает мудрость Буданова и его особую манеру говорить.

"В течение последних нескольких месяцев каждый раз, когда я публикую видео или цитату Буданова, вы остаетесь чрезвычайно впечатлены его мудростью, тем, как он говорит. Он говорит тихо, но держит в руках большой дубинку", — сказал Терри.

По его словам, Буданов относится к тем украинским деятелям, словам которых можно доверять.

"Это слова Кирилла Буданова, которому мы с вами можем доверять", — подытожил американский волонтер.

Он также отметил, что слова Буданова о Михаиле Драпатом являются полной противоположностью тому, что о нём заявлял российский пропагандист Владимир Соловьёв.

Как писали Новини.LIVE, ранее Кирилл Буданов призвал не допустить, чтобы политические споры или излишняя эмоциональность ослабляли единство украинского общества в условиях полномасштабной войны. Он также подчеркивал, что возможность граждан открыто критиковать власть и задавать ей неудобные вопросы является одним из ключевых признаков демократического государства и свидетельствует о зрелости общества.

Кроме того, Буданов отмечал, что Украина и в дальнейшем прилагает усилия для запуска реального переговорного процесса, который должен приблизить завершение войны. Он подчеркнул, что путь к справедливому миру лежит не только через дипломатическую работу, но и через укрепление сил безопасности и обороны.

Офис президента Кирилл Буданов Михаил Драпатый
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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