Буданова считают наименее политически ангажированным, — эксперт Постернак

Кирилл Буданов. Фото: Офис президента

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов воспринимается частью граждан как политическая фигура, не вовлеченная в традиционную борьбу между старыми политическими игроками. Такое мнение высказал политический аналитик Олег Постернак в эфире "Фабрики новостей" на YouTube.

По словам эксперта, Буданов отличается от других публичных фигур тем, что его не связывают с привычной политической "грызней", длительно определявшей украинский политический процесс.

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"Буданов — это совершенно немного другая история. Его воспринимают как некую третью силу, которая минимально политически ангажирована", — отметил Постернак.

Он подчеркнул, что именно минимальная политическая ангажированность может быть привлекательной для части избирателей и граждан. По словам Постернака, избиратели не хотели бы видеть сейчас "политические взбурения" и возвращение к конфликтам, которые, по его мнению, были характерны для старых политиков.

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"Это нравится некоторым избирателям и гражданам, которые не хотели бы видеть сейчас эту политическую суматоху, эту политическую ссору, которую когда-то очень любили устраивать именно старые политики", — сказал аналитик.

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Постернак также отметил, что Буданов не заявляет о желании баллотироваться на выборах. В то же время, по его словам, часть избирателей сама хотела бы видеть его среди потенциальных кандидатов.

Аналитик связывает интерес к Буданову с его образом молодого генерала, Героя Украины, разведчика и человека с опытом участия в военных операциях. По мнению эксперта, именно дистанция от старых политических конфликтов в сочетании с военным прошлым формирует особый спрос на Буданова в обществе.

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Напомним, в начале года британский военный эксперт, бывший высокопоставленный офицер Королевского флота Джон Форман отмечал, что Буданов принадлежит к новому поколению сильных и принципиальных лидеров, сочетающих профессионализм и абсолютную преданность национальным интересам.

Как сообщали Новини.LIVE, глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил о необходимости усиления международной поддержки Украины. По его словам, только совместное давление на Россию и увеличение помощи способны спасти жизни украинцев и остановить дальнейшую эскалацию российского террора.

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Как сообщали Новини.LIVE, по результатам нового социологического исследования уровень электоральной поддержки главы ОП Кирилла Буданова за последний год существенно вырос. В то же время рейтинг бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, напротив, продемонстрировал заметное снижение.