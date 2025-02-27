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Буданов предостерег от ужасной ошибки для Украины после войны

27 февраля 2025 12:41
Анастасия Постоенко - Редактор
Буданов высказался о рисках в оборонной сфере в Украине после войны
Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Анастасия Постоенко - Редактор

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов отметил важность не повторить ошибок 1990-х годов в вопросах национальной безопасности и обороны. В интервью он заявил, что сейчас крайне важно не допустить деградации армии и потери обороноспособности, как это произошло в прошлом.

Об этом Кирилл Буданов заявил в интервью Укринформ.

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Кирилл Буданов заявил, что опасается ослабления армии после окончания войны в Украине. Он привел в пример времена, когда Украина получила независимость и потеряла огромное количество ресурсов в оборонной сфере.

"Я очень боюсь этого и надеюсь, что мы не повторим ошибок, которые допустили в период по факту с 1992 по 2014 год, я очень на это надеюсь. Потому что тогда тоже была, извините, самая большая армия Европы, кроме Российской Федерации, был третий по мощности ядерный арсенал, была самая развитая материально-техническая база, техника современная, все же было здесь. И мы деградировали до того уровня, до которого деградировали. Ветераны Афганистана, все это было у нас, все в наших руках было, мы сами это разрушили. Можно много говорить, кто за этим стоял, почему так было сделано, но это просто факт", — рассказал Буданов.

Глава ГУР отметил, что значительная часть военного потенциала страны была потеряна из-за недальновидных решений политического руководства.

"Даже вопрос Черноморского флота, его распределения, который там был некорректный, неправильный, я с этим согласен. Но что мы получили тогда по сути на 1997 год, и с этим мы вошли в 2014-й. Это же страшные цифры, кораблей — таких, как "Гетман Сагайдачный" — было три у нас, это просто так, к сведению, сколько было береговых ракетных комплексов и тому подобного оружия, как и авиационная группировка была, мы сами это разрушили", — подытожил Буданов.

Напомним, Кирилл Буданов также предостерег от идеи перемирия с Россией и назвал, какую цель преследует Кремль.

Также глава ГУР назвал расходы России на войну против Украины и объяснил, почему Украина не может уничтожить все заводы по производству "Шахедов".

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