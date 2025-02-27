Буданов висловився щодо ризиків в оборонній сфері в Україні після війни

Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Глава Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов наголосив на важливості не повторити помилок 1990-х років у питаннях національної безпеки та оборони. В інтерв’ю він заявив, що зараз вкрай важливо не допустити деградації армії та втрати обороноздатності, як це сталося в минулому.

Про це Кирило Буданов заявив в інтерв'ю Укрінформ.

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Кирило Буданов заявив, що побоюється послаблення армії після закінчення війни в Україні. Він навів у приклад часи, коли Україна отримала незалежність і втратила величезну кількість ресурсів в оборонній сфері.

"Я дуже боюся цього і сподіваюсь, що ми не повторимо помилок, яких припустилися в період по факту з 1992 по 2014 рік, я дуже на це сподіваюся. Бо тоді теж була, вибачте, найбільша армія Європи, окрім Російської Федерації, був третій за потужністю ядерний арсенал, була найрозвинутіша матеріально-технічна база, техніка найсучасніша, все ж було тут. І ми деградували до того рівня, до якого деградували. Ветерани Афганістану, все це було у нас, все в наших руках було, ми самі це зруйнували. Можна багато казати, хто за цим стояв, чому так було зроблено, але це просто факт", — розповів Буданов.

Очільник ГУР зазначив, що значна частина військового потенціалу країни була втрачена через недалекоглядні рішення політичного керівництва.

"Навіть питання Чорноморського флоту, його розподілу, який там був некоректний, неправильний, я з цим погоджуюсь. Але що ми отримали тоді по суті на 1997 рік, і з цим ми увійшли в 2014-й. Це ж страшні цифри, кораблів — таких, як "Гетьман Сагайдачний" — було три у нас, це просто так, до відома, скільки було берегових ракетних комплексів і тому подібної зброї, як і авіаційне угруповання було, ми самі це зруйнували", — підсумував Буданов.

Нагадаємо, Кирило Буданов також застеріг від ідеї перемир'я з Росією і назвав, яку мету переслідує Кремль.

Також очільник ГУР назвав витрати Росії на війну проти України та пояснив, чому Україна не може знищити всі заводи з виробництва "Шахедів".