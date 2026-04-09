Буданов: Закарпатье стало новым домом для украинцев

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

Закарпатье стало важным регионом для Украины, приняв на себя предприятия и производства из пострадавших от войны районов Донбасса. По словам руководителя Офиса президента Кирилла Буданова, регион теперь выполняет ключевую роль в сохранении экономической и национальной устойчивости страны. Это укрепляет его значение как важного центра промышленности и развития.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Кирилла Буданова в четверг, 9 апреля.

Буданов пояснил, что переезд предприятий значительно изменил роль области в государстве. По его словам, Закарпатье теперь выполняет функции, которые раньше было трудно представить для этого региона, и становится важным игроком в обеспечении национальной стабильности.

Комментируя трансформацию Закарпатья, Буданов отметил:

"Закарпатьестало новым домом для украинцев, особенно из индустриальных районов Донбасса. То есть Закарпатье взяло на себя не то что определенную функцию национальной устойчивости, которую, честно говоря, до того вряд ли возможно было бы отнести этот регион, а почти хедлайнером становится... Поэтому роль Закарпатья соответственно изменилась".

Читайте также:

Новини.LIVE информировали, что недавно Кирилл Буданов призвал украинцев к единству. Он отметил, что церковь играет важную роль в вопросе объединения украинцев. По его словам, потому что почти каждый украинец верит в Бога.

Также Новини.LIVE сообщали, что по словам Буданова, Украина продолжат бить по территории России. Он отметил, что действительно есть просьба от партнеров о прекращении ударов по энергетике РФ. Однако Буданов подчеркнул, что ВСУ не будут прекращать наносить удары по стране-агрессору.