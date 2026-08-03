Буданов: война для России стратегически зашла в тупик

Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов/Facebook

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия оказалась в стратегическом тупике в войне против Украины. В то же время в Кремле по-прежнему считают, что могут достичь своих целей военным путем.

Об этом сообщил Кирилл Буданов в комментарии журналистам ТСН, передает Новини.LIVE.

Буданов заявил о стратегическом тупике России в войне

По словам главы ОП Кирилла Буданова, ситуация в войне свидетельствует о том, что у России уже нет реальных стратегических перспектив для достижения поставленных целей.

Он отметил, что российское руководство продолжает ошибочно рассчитывать на возможность победы исключительно военным путем.

"В Кремле до сих пор ошибочно считают, что могут достичь своих целей военным путем, хотя стратегически война для России уже зашла в тупик", — заявил Буданов.

По его словам, дальнейшее продолжение войны не приближает Россию к достижению заявленных целей, а лишь усугубляет последствия агрессии для самой страны.

Украина продолжает противостоять российской агрессии и работать над укреплением собственных оборонных возможностей при поддержке международных партнеров.

Новини.LIVE сообщали, что Кирилл Буданов подчеркнул, что Украина и в дальнейшем будет играть важную роль в европейском пространстве. В то же время, по его словам, страна должна продолжать активную работу и формировать собственное влияние для сохранения этого статуса.

Новини.LIVE писали, что глава Офиса президента Кирилл Буданов выступил с геополитической речью, посвященной формированию нового мирового порядка и вызовам для государств в XXI веке. Он отметил, что современное глобальное влияние определяется не только военной силой, но и рядом других факторов.