Главная Новости дня Буданов посетил раненых разведчиков — вручил награды

Буданов посетил раненых разведчиков — вручил награды

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 19:35
Кирилл Буданов навестил побратимов в больнице
Кирилл Буданов в больнице. Фото: пресс-служба ГУР

В канун профессионального праздника украинской военной разведки начальник ГУР Кирилл Буданов посетил раненых разведчиков, которые проходят лечение в одном из учреждений Киева. Он вручил им государственные награды.

Об этом сообщили в ГУР в комментарии Новини.LIVE.

Читайте также:

Буданов посетил разведчиков в больнице

Во время визита к раненым разведчикам, Буданов вручил защитникам государственные награды, подарки и лично пообщался с каждым из них.

"Вы — пример силы и несокрушимости. Мы сделаем все возможное, чтобы вы чувствовали нашу поддержку и заботу", — подчеркнул глава ГУР.

Военные отметили, что именно искреннее общение с Кириллом Будановым стало для них самым ценным подарком.

"Больше всего мечтаем о скорой победе", — сказали бойцы.

Они также сделали совместные фото с начальником разведки.

Кирило Буданов
Кирилл Буданов делает селфи с раненым. Фото: пресс-служба ГУР
Подарки для раненых военных. Фото: пресс-служба ГУР

Во время встречи Буданов выразил искреннюю благодарность коллективу больницы за профессионализм и преданность делу. В то же время медики поблагодарили за заботу и поддержку, которую разведка регулярно оказывает раненым.

Напомним, ранее Буданов рассказал, на каком уровне опыта украинская разведка. Опыт, который получила спецслужба, вывел ее в число сильнейших спецслужб мира.

Кроме того, глава ГУР объяснил, как изменить мировоззрение украинцев из оккупации. По его словам, чрезмерное желание "одеть их в вышиванку" будет сталкиваться с сопротивлением.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
