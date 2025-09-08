Кирило Буданов відвідав побратимів у лікарні

Кирило Буданов в лікарні. Фото: пресслужба ГУР

У переддень професійного свята української воєнної розвідки начальник ГУР Кирило Буданов відвідав поранених розвідників, які проходять лікування в одному із закладів Києва. Він вручив їм державні нагороди.

Про це повідомили в ГУР у коментарі Новини.LIVE.

Буданов відвідав розвідників у лікарні

Під час візиту до поранених розвідників, Буданов вручив захисникам державні відзнаки, подарунки та особисто поспілкувався з кожним із них.

"Ви — приклад сили та незламності. Ми зробимо все можливе, щоб ви відчували нашу підтримку й турботу", — наголосив очільник ГУР.

Військові зазначили, що саме щире спілкування з Кирилом Будановим стало для них найціннішим подарунком.

"Найбільше мріємо про швидку перемогу", — сказали бійці.

Вони також зробили спільні фото з начальником розвідки.

Кирило Буданов робить селфі з пораненим. Фото: пресслужба ГУР

Подарунки для поранених військових. Фото: пресслужба ГУР

Під час зустрічі Буданов висловив щиру подяку колективу лікарні за професіоналізм і відданість справі. Водночас медики подякували за турботу та підтримку, яку розвідка регулярно надає пораненим.

