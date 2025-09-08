Відео
Головна Новини дня Буданов відвідав поранених розвідників — вручив нагороди

Буданов відвідав поранених розвідників — вручив нагороди

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 19:35
Кирило Буданов відвідав побратимів у лікарні
Кирило Буданов в лікарні. Фото: пресслужба ГУР

У переддень професійного свята української воєнної розвідки начальник ГУР Кирило Буданов відвідав поранених розвідників, які проходять лікування в одному із закладів Києва. Він вручив їм державні нагороди.

Про це повідомили в ГУР у коментарі Новини.LIVE.

Буданов відвідав розвідників у лікарні

Під час візиту до поранених розвідників, Буданов вручив захисникам державні відзнаки, подарунки та особисто поспілкувався з кожним із них. 

"Ви — приклад сили та незламності. Ми зробимо все можливе, щоб ви відчували нашу підтримку й турботу", — наголосив очільник ГУР. 

Військові зазначили, що саме щире спілкування з Кирилом Будановим стало для них найціннішим подарунком.

"Найбільше мріємо про швидку перемогу", — сказали бійці.

Вони також зробили спільні фото з начальником розвідки.

Кирило Буданов
Кирило Буданов робить селфі з пораненим. Фото: пресслужба ГУР
null
Подарунки для поранених військових. Фото: пресслужба ГУР

Під час зустрічі Буданов висловив щиру подяку колективу лікарні за професіоналізм і відданість справі. Водночас медики подякували за турботу та підтримку, яку розвідка регулярно надає пораненим.

Нагадаємо, раніше Буданов розповів, на якому рівні досвіду українська розвідка. Досвід, який здобула спецслужба, вивів її у число найсильніших спецслужб світу.

Крім того, очільник ГУР пояснив, як змінити світогляд українців з окупації. За його словами, надмірне бажання "одягти їх у вишиванку" буде стикатися з опором.

нагорода Кирило Буданов ГУР поранення лікарня
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
