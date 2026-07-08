Буданов руководствуется интересами страны, а не личными амбициями: Кулеба

Глава ОП Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Иванна Чайка редактор политических новостей

Бывший руководитель ГУР Кирилл Буданов занял пост главы Офиса президента Украины, руководствуясь прежде всего интересами государства. Он понимал, как устроена работа на этой должности.

Такое мнение бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказал в видео, опубликованном на YouTube-канале «Радио Свобода», передает Новини.LIVE.

Кулеба: Буданов руководствуется государственными интересами

"Буданов же не просто так стал главой Офиса президента. Наверное, он видит в этом, во-первых, свою государственную миссию, а во-вторых, некую модель политического будущего", — сказал Кулеба.

В то же время он отметил, что, соглашаясь возглавить Офис президента, Буданов понимал формат работы на этой должности: "Генерал Буданов мог вообще не соглашаться на должность главы Офиса президента Украины, если бы не предполагал, что это подразумевает формат сотрудничества".

Также Кулеба отметил, что хорошо знает Буданова.

"Я уверен, что Буданов руководствуется в этой ситуации государственными интересами", — добавил он.

Как писали Новини.LIVE, Буданов предупредил об эскалации со стороны Польши. Это может произойти в годовщину Волынской трагедии. Однако глава ОП надеется, что отношения между Украиной и Польшей урегулируются.

Также Буданов сообщил, что уже в этом году может завершиться активная фаза войны. По его словам, завершение войны будет происходить одновременно как на фронте, так и на уровне политических решений.