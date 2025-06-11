РФ и КНДР наладили обмен оружием и технологиями — ГУР

Буданов рассказал о военном сотрудничестве РФ и КНДР
Сотрудничество России и КНДР уже меняет стратегический баланс в Восточной Азии. Северная Корея уже значительно увеличила свои возможности по ведению агрессивной войны благодаря полученным технологиям и уникальному опыту России.
Об этом в интервью изданию The war zone рассказал начальник Главного управления разведки МОУ генерал Кирилл Буданов.
КНДР стремительно развивает военный потенциал благодаря России
Кирилл Буданов заявил, что КНДР активно развивает массовое производство ударных беспилотников. Кроме того, там развивают ядерную компоненту, включая возможные носители ядерного оружия — стратегические ракеты и подводные атомные лодки. Все эти технологии им передает Россия.
В ответ на это КНДР поставляет для России свои войска, чтобы продолжать войну против Украины, некоторую технику старого образца и дешевые производственные мощности.
В качестве примера Буданов вспомнил развитие технологии производства северокорейских ракет КН-23, с помощью которых сейчас обстреливают украинские города. В частности, первая партия ракет КН-23, которую Северная Корея поставила России, была крайне несовершенной.
Известно, что почти половина из этих ракет не только отклонялись от траектории, но и взрывались в воздухе. Однако они были значительно усовершенствованы именно благодаря российской помощи.
"Это результат совместной работы российских и северокорейских специалистов. Также идет модернизация авиационных средств поражения — дальнобойных ракет класса "воздух-воздух". Специфические технологии на подводных лодках. К сожалению, также баллистические ракеты, которые являются носителями ядерной полезной нагрузки", — отметил глава ГУР.
Какое оружие предоставляет КНДР России
Северная Корея предоставляет России большой ассортимент вооружения. В частности, Россия получает из КНДР 122-мм гаубицы Д-74 и несколько вариантов систем РСЗО калибров 107-мм и 240-мм РСЗО. Кроме того, в поставках заметили 170-мм самоходные артиллерийские орудия M1989 (Коксан).
Между тем КНДР благодаря России начала производить новые системы вооружения, в частности те, которые уже переломили ход войны в Украине.
Известно, что между Москвой и Пхеньяном договорились о развитии заводов на территории Северной Кореи по производству беспилотных летательных аппаратов типа "Гарпия" и "Герань".
"Это, безусловно, приведет к изменениям в военном балансе в регионе между Северной и Южной Кореей", — подчеркнул Кирилл Буданов.
Напомним, вчера, 10 июня, в МИД подтвердили, что Россия ударила по Киеву северокорейской ракетой.
Несколько дней назад лидер КНДР Ким Чен Ын выразил всестороннюю поддержку и готовность помочь России в войне против Украины.
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