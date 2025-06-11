РФ и КНДР наладили обмен оружием и технологиями — ГУР

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Сотрудничество России и КНДР уже меняет стратегический баланс в Восточной Азии. Северная Корея уже значительно увеличила свои возможности по ведению агрессивной войны благодаря полученным технологиям и уникальному опыту России.

Об этом в интервью изданию The war zone рассказал начальник Главного управления разведки МОУ генерал Кирилл Буданов.

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Кирилл Буданов заявил, что КНДР активно развивает массовое производство ударных беспилотников. Кроме того, там развивают ядерную компоненту, включая возможные носители ядерного оружия — стратегические ракеты и подводные атомные лодки. Все эти технологии им передает Россия.

В ответ на это КНДР поставляет для России свои войска, чтобы продолжать войну против Украины, некоторую технику старого образца и дешевые производственные мощности.

В качестве примера Буданов вспомнил развитие технологии производства северокорейских ракет КН-23, с помощью которых сейчас обстреливают украинские города. В частности, первая партия ракет КН-23, которую Северная Корея поставила России, была крайне несовершенной.

Известно, что почти половина из этих ракет не только отклонялись от траектории, но и взрывались в воздухе. Однако они были значительно усовершенствованы именно благодаря российской помощи.

"Это результат совместной работы российских и северокорейских специалистов. Также идет модернизация авиационных средств поражения — дальнобойных ракет класса "воздух-воздух". Специфические технологии на подводных лодках. К сожалению, также баллистические ракеты, которые являются носителями ядерной полезной нагрузки", — отметил глава ГУР.

Какое оружие предоставляет КНДР России

Северная Корея предоставляет России большой ассортимент вооружения. В частности, Россия получает из КНДР 122-мм гаубицы Д-74 и несколько вариантов систем РСЗО калибров 107-мм и 240-мм РСЗО. Кроме того, в поставках заметили 170-мм самоходные артиллерийские орудия M1989 (Коксан).

Между тем КНДР благодаря России начала производить новые системы вооружения, в частности те, которые уже переломили ход войны в Украине.

Известно, что между Москвой и Пхеньяном договорились о развитии заводов на территории Северной Кореи по производству беспилотных летательных аппаратов типа "Гарпия" и "Герань".

"Это, безусловно, приведет к изменениям в военном балансе в регионе между Северной и Южной Кореей", — подчеркнул Кирилл Буданов.

Напомним, вчера, 10 июня, в МИД подтвердили, что Россия ударила по Киеву северокорейской ракетой.

Несколько дней назад лидер КНДР Ким Чен Ын выразил всестороннюю поддержку и готовность помочь России в войне против Украины.