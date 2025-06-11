РФ і КНДР налагодили обмін зброєю і технологіями — ГУР

Голова ГУР Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Співпраця Росії та КНДР вже змінює стратегічний баланс у Східній Азії. Північна Корея уже значно збільшила свої можливості щодо ведення агресивної війни завдяки отриманим технологіям та унікальному досвіду Росії.

Про це в інтерв’ю виданню The war zone розповів начальник Головного управління розвідки МОУ генерал Кирило Буданов.

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КНДР стрімко розвиває військовий потенціал завдяки Росії

Кирило Буданов заявив, що КНДР активно розвиває масове виробництво ударних безпілотників. Крім того, там розвивають ядерну компоненту, включно з можливими носіями ядерної зброї — стратегічних ракет та підводних атомних човнів. Усі ці технології їм передає Росія.

У відповідь на це, КНДР постачає для Росії свої війська, щоб продовжувати війну проти Україну, деяку техніку старого зразка та дешеві виробничі потужності.

За приклад Буданов згадав розвиток технології виробництва північнокорейських ракет КН-23, за допомогою яких зараз обстрілюють українські міста. Зокрема, перша партія ракет КН-23, яку Північна Корея поставила Росії, була вкрай недосконалою.

Відомо, що майже половина з цих ракет не лише відхилялися від траєкторії, а й вибухали в повітрі. Проте вони були значно вдосконалені саме завдяки російській допомозі.

"Це результат спільної роботи російських та північнокорейських спеціалістів. Також йде модернізація авіаційних засобів ураження — далекобійних ракет класу "повітря-повітря". Специфічні технології на підводних човнах. На жаль, також балістичні ракети, які є носіями ядерного корисного навантаження", — зазначив голова ГУР.

Яку зброю надає КНДР Росії

Північна Корея надає Росії великий асортимент озброєння. Зокрема, Росія отримує з КНДР 122-мм гаубиці Д-74 та кілька варіантів систем РСЗВ калібрів 107-мм та 240-мм РСЗВ. Крім того, у поставках помітили 170-мм самохідні артилерійські гармати M1989 (Коксан).

Тим часом КНДР завдяки Росії почала виробляти нові системи озброєння, зокрема ті, які вже переломили хід війни в Україні.

Відомо, що між Москвою та Пхеньяном домовились за розбудову заводів на території Північної Кореї з виробництва безпілотних літальних апаратів типу "Гарпія" та "Герань".

"Це, безумовно, призведе до змін у військовому балансі в регіоні між Північною та Південною Кореєю", — наголосив Кирило Буданов.

Нагадаємо, вчора, 10 червня, в МЗС підтвердили, що Росія вдарила по Києву північнокорейською ракетою.

Кілька днів тому лідер КНДР Кім Чен Ин висловив всебічну підтримку та готовність допомогти Росії у війні проти України.