Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Буданов процитировал стихи Лины Костенко в ее день рождения

Буданов процитировал стихи Лины Костенко в ее день рождения

Ua ru
Дата публикации 19 марта 2026 19:29
Буданов процитировал стихи Лины Костенко в ее день рождения
Руководитель ОПУ Кирилл Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Выдающаяся украинская писательница Лина Костенко 19 марта отмечает день рождения. Руководитель Офиса президента присоединился к поздравлениям и пожелал ей здоровья. По его словам, строчки поэтессы стали броней.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Кирилл Буданов написал в своих соцсетях.

"Я знаю грамоту свободи —
її підписують мечі!" — процитировал стихотворение Лины Костенко Кирилл Буданов.

Он отметил, что сегодня вся Украина желает писательнице здоровья и радости, и он присоединился ко всем поздравлениям.

"Ваши слова стали нашей броней, а мудрость — ориентиром. Спасибо за подаренную Вами силу — за каждую строку, которая дарит опору. Многая лета", — подчеркнул руководитель ОПУ.

День народження Ліни Костенко
Скриншот сообщения Лины Костенко

Отметим, сегодня корреспонденты Новини.LIVE спросили у людей на улицах города, знают ли они стихи Лины Костенко. Большинство опрошенных знают творчество писательницы и высоко ценят ее поэзию за искренность, глубину и преданность национальным идеалам.

Лину Костенко поздравил с днем рождения также Валерий Залужный. Он отметил ее смелость, талант и непоколебимую гражданскую позицию.

стихи Кирилл Буданов Лина Костенко
Карина Приходько - Редактор
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации