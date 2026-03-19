Буданов процитировал стихи Лины Костенко в ее день рождения

Руководитель ОПУ Кирилл Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Выдающаяся украинская писательница Лина Костенко 19 марта отмечает день рождения. Руководитель Офиса президента присоединился к поздравлениям и пожелал ей здоровья. По его словам, строчки поэтессы стали броней.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Кирилл Буданов написал в своих соцсетях.

"Я знаю грамоту свободи —

її підписують мечі!" — процитировал стихотворение Лины Костенко Кирилл Буданов.

Он отметил, что сегодня вся Украина желает писательнице здоровья и радости, и он присоединился ко всем поздравлениям.

"Ваши слова стали нашей броней, а мудрость — ориентиром. Спасибо за подаренную Вами силу — за каждую строку, которая дарит опору. Многая лета", — подчеркнул руководитель ОПУ.

Отметим, сегодня корреспонденты Новини.LIVE спросили у людей на улицах города, знают ли они стихи Лины Костенко. Большинство опрошенных знают творчество писательницы и высоко ценят ее поэзию за искренность, глубину и преданность национальным идеалам.

Лину Костенко поздравил с днем рождения также Валерий Залужный. Он отметил ее смелость, талант и непоколебимую гражданскую позицию.