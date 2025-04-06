Игра в Го — Буданов поздравил участников турнира в поддержку Сил обороны

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов поздравил участников турнира по Го. Играют, чтобы собрать на оптоволоконные дроны для бойцов Сил безопасности и обороны.

Свое сообщение глава ГУР опубликовал в Facebook в воскресенье, 6 апреля.

Реклама

Читайте также:

Турнир по Го

Буданов в своем сообщении отметил важность развития стратегического мышления в современном мире.

"Тактика нужна для того, чтобы выиграть битву. Стратегия — чтобы победить в войне. В современном динамичном мире развивать навыки стратегического мышления — чрезвычайно важно. На днях имел возможность поздравить организаторов и участников благотворительного турнира по стратегической игре в Го "Ханами-2025", который состоялся в Киеве. Цель соревнований — сбор на оптоволоконные дроны для бойцов Сил безопасности и обороны Украины. Это оружие сейчас очень эффективное и нужное на поле боя, поэтому спасибо каждому и каждой, кто продолжает помогать нашим воинам", — заявил глава ГУР.

Турнир по Го. Фото: Кирилл Буданов

Главный разведчик напомнил, что Го возникла в Китае тысячи лет назад, и издавна ее называют "игрой полководцев".

"Это настоящая битва интеллекта, где нужно продумывать собственные ходы на много шагов вперед, предвидеть действия противника в ответ и находить оптимальные решения в сложных ситуациях, возникающих во время поединка. Хорошо, что в Украине есть интерес к такому упражнению для мозга среди молодежи. Как давний ценитель Го, утверждаю — навыки этой игры могут помочь и в жизни. Хорошо, что наши граждане не прекращают поддержку нашей армии. Борьба с российскими захватчиками и военными преступниками требует участия каждого из нас", — подытожил Буданов.

Игра в Го. Фото: Кирилл Буданов

Ранее начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов рассказал, какой мессенджер является самым безопасным. Также главный разведчик объяснил, почему не всю правду раскрывают во время войны.