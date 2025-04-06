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Буданов поздравил участников турнира игры в Го в поддержку ВСУ

6 апреля 2025 16:42
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Игра в Го — Буданов поздравил участников турнира в поддержку Сил обороны
Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов поздравил участников турнира по Го. Играют, чтобы собрать на оптоволоконные дроны для бойцов Сил безопасности и обороны.

Свое сообщение глава ГУР опубликовал в Facebook в воскресенье, 6 апреля.

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Турнир по Го

Буданов в своем сообщении отметил важность развития стратегического мышления в современном мире.

"Тактика нужна для того, чтобы выиграть битву. Стратегия — чтобы победить в войне. В современном динамичном мире развивать навыки стратегического мышления — чрезвычайно важно. На днях имел возможность поздравить организаторов и участников благотворительного турнира по стратегической игре в Го "Ханами-2025", который состоялся в Киеве. Цель соревнований — сбор на оптоволоконные дроны для бойцов Сил безопасности и обороны Украины. Это оружие сейчас очень эффективное и нужное на поле боя, поэтому спасибо каждому и каждой, кто продолжает помогать нашим воинам", — заявил глава ГУР.

Буданов гра в Го
Турнир по Го. Фото: Кирилл Буданов

Главный разведчик напомнил, что Го возникла в Китае тысячи лет назад, и издавна ее называют "игрой полководцев".

"Это настоящая битва интеллекта, где нужно продумывать собственные ходы на много шагов вперед, предвидеть действия противника в ответ и находить оптимальные решения в сложных ситуациях, возникающих во время поединка. Хорошо, что в Украине есть интерес к такому упражнению для мозга среди молодежи. Как давний ценитель Го, утверждаю — навыки этой игры могут помочь и в жизни. Хорошо, что наши граждане не прекращают поддержку нашей армии. Борьба с российскими захватчиками и военными преступниками требует участия каждого из нас", — подытожил Буданов.

Буданов гра в Го
Игра в Го. Фото: Кирилл Буданов

Ранее начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов рассказал, какой мессенджер является самым безопасным. Также главный разведчик объяснил, почему не всю правду раскрывают во время войны.

разведка Минобороны ВСУ Кирилл Буданов ГУР Силы обороны Украины
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