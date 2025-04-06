Гра в Ґо — Буданов привітав учасників турніру на підтримку Сил оборони

Очільник ГУР Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) Кирило Буданов привітав учасників турніру з Ґо. Грають, аби зібрати на оптоволоконні дрони для бійців Сил безпеки і оборони.

Свій допис очільник ГУР опублікував у Facebook в неділю, 6 квітня.

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Турнір з Ґо

Буданов у своєму повідомленні наголосив на важливості розвитку стратегічного мислення у сучасному світі.

"Тактика потрібна для того, аби виграти битву. Стратегія — аби перемогти у війні. У сучасному динамічному світі розвивати навички стратегічного мислення — надзвичайно важливо. Днями мав нагоду привітати організаторів та учасників благодійного турніру зі стратегічної гри в Ґо "Ханамі-2025", який відбувся в Києві. Мета змагань ― збір на оптоволоконні дрони для бійців Сил безпеки і оборони України. Ця зброя зараз дуже ефективна і потрібна на полі бою, тож дякую кожному й кожній, хто продовжує допомагати нашим воїнам", — заявив очільник ГУР.

Турнір з Ґо. Фото: Кирило Буданов

Головний розвідник нагадав, що Ґо виникла в Китаї тисячі років тому, і здавна її називають "грою полководців".

"Це справжня битва інтелекту, де потрібно продумувати власні ходи на багато кроків вперед, передбачати дії противника у відповідь та знаходити оптимальні рішення в найскладніших ситуаціях, що виникають під час поєдинку. Добре, що в Україні є інтерес до такої вправи для мозку серед молоді. Як давній поціновувач Ґо, стверджую ― навички цієї гри можуть допомогти і в житті. Добре, що наші громадяни не припиняють підтримку нашої армії. Боротьба з російськими загарбниками та воєнними злочинцями потребує участі кожного з нас", — підсумував Буданов.

Гра в Ґо. Фото: Кирило Буданов

Раніше начальник ГУР МОУ Кирило Буданов розповів, який месенджер є найбезпечнішим. Також головний розвідник пояснив, чому не всю правду розкривають під час війни.