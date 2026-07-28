Буданов принял участие во встрече Зеленского и Трампа в Белом доме

Украинская и американская делегации. Фото: Telegram/Кирилл Буданов

Литвин Виктория редактор ленты новостей

Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов принял участие в переговорах президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, которые состоялись в Овальном кабинете Белого дома. Буданов вошел в состав украинской делегации во время встречи лидеров двух стран.

Об этом руководитель ОП сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Буданов присоединился к переговорам между Украиной и США

Переговоры были посвящены вопросам оборонной поддержки Украины, в частности укреплению систем противовоздушной обороны.

Среди ключевых тем встречи были поставки и производство средств защиты воздушного пространства, возможность получения лицензий на изготовление перехватчиков для систем Patriot, а также дальнейшее стратегическое сотрудничество между Киевом и Вашингтоном.

"Провели содержательную беседу о дипломатических и оборонных шагах, необходимых для достижения справедливого мира. Вместе с американскими партнерами мы четко понимаем необходимость как можно более быстрого и справедливого завершения войны", — заявил Буданов.

Отдельно стороны обсудили активизацию дипломатических усилий для завершения войны.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне должна стать важным этапом в вопросах дальнейшей поддержки Украины. Киев рассчитывает, что переговоры помогут договориться об усилении военной помощи, в частности в сфере обороны и обеспечения потребностей украинской армии.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, у президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа ранее были напряженные моменты в отношениях, однако впоследствии стороны возобновили дипломатический диалог. Киев подчеркивает важность сохранения партнерства с США и европейскими странами для дальнейшей поддержки Украины.