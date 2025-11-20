Буданов предостерег от попыток отойти от принципов демократического государства

Кирилл Буданов. Фото: кадр из видео

Руководитель ГУР Кирилл Буданов предостерег от любых попыток отхода Украины от принципов правового и демократического государства. Он отметил, что подобные попытки не будут иметь никаких шансов на успех, независимо от того, кто стоит за ними.

Об этом глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины заявил в интервью 24 каналу.

Буданов отметил важность правовых и демократических принципов

Генерал сказал, что Украина не отступит от основополагающих принципов правового и демократического государства. По его словам, эти ценности являются основой функционирования страны, и любые попытки ослабить их обречены.

"Украина — это правовое демократическое государство, и мы должны об этом помнить! Все, кто об этом забывают или хотят сделать, чтобы об этом забыли... Нет, так не будет!" — заявил Буданов.

Напомним, ранее Кирилл Буданов прокомментировал громкий скандал вокруг бизнесмена Тимура Миндича и проведения "Операции "Мидас". Глава ГУР заявлял, что не существует и не может быть никаких оправданий коррупции.

Кроме того, Буданов сделал прогноз относительно завершения войны в Украине.