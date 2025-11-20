Відео
Буданов застеріг від спроб відійти від демократії в державі

Дата публікації: 20 листопада 2025 11:37
Оновлено: 11:40
Буданов застеріг від спроб відійти від принципів демократичної держави
Кирило Буданов. Фото: кадр з відео

Керівник ГУР Кирило Буданов застеріг від будь-яких спроб відходу України від принципів правової та демократичної держави. Він наголосив, що подібні спроби не матимуть жодних шансів на успіх, незалежно від того, хто стоїть за ними.

Про це очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України заявив у інтерв’ю 24 каналу.

Буданов наголосив на важливості правових і демократичних принципів

Генерал сказав, що Україна не відступить від засадничих принципів правової та демократичної держави. За його словами, ці цінності є основою функціонування країни, і будь-які спроби послабити їх приречені.

"Україна — це правова демократична держава, і ми маємо про це памʼятати! Всі, хто про це забувають чи хочуть зробити, щоб про це забули… Ні, так не буде!" — заявив Буданов. 

Нагадаємо, раніше Кирило Буданов прокоментував гучний скандал навколо бізнесмена Тимура Міндіча та проведення "Операції "Мідас". Очільник ГУР заявляв, що не існує й не може бути жодних виправдань корупці.

Крім того, Буданов зробив прогноз щодо завершення війни в Україні.

Україна Кирило Буданов влада ГУР принципи
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
