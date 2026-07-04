Буданов поздравил США с Днем независимости и поблагодарил за поддержку Украины

Срочная новость

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов поздравил Соединенные Штаты Америки с Днем независимости. Он поблагодарил американский народ за поддержку Украины и подчеркнул важность американского лидерства в борьбе свободы против тирании.

Об этом Кирилл Буданов написал в своих социальных сетях, передает Новини.LIVE.

Буданов поздравил США с Днем независимости

Он отметил, что 250 лет назад отцы-основатели США создали государство, построенное на принципах свободы, равенства и неотъемлемых прав человека.

По словам Буданова, свобода стала результатом многолетней борьбы американского народа, а Соединенные Штаты со временем превратились в "маяк свободы" для всего мира.

"Свобода далась не даром. С тех пор американский народ защищал свой образ жизни кровью, потом и талантом, пока Соединенные Штаты Америки не стали бесспорным маяком свободы для всего человечества", — написал он.

Кирилл Буданов подчеркнул, что сегодня украинцы ежедневно отстаивают своё право на жизнь, свободу и стремление к счастью, противостояя российской агрессии.

Он подчеркнул, что в самое тяжелое для Украины время американский народ поддержал украинцев и продемонстрировал настоящее лидерство.

"В наш самый мрачный час американский народ откликнулся на наш призыв, протянул руку помощи и оказал неоценимую поддержку как бесспорное воплощение американского лидерства — лидерства, необходимого для победы свободы над злом", — отметил глава Офиса Президента Украины.

В заключение Буданов выразил благодарность Соединённым Штатам от имени Украины и поздравил американцев с национальным праздником.

"Украина выражает безграничную благодарность американскому народу и вместе с вами празднует великий успех американского эксперимента. Боже, благослови Соединённые Штаты Америки, и слава Украине!" — написал он. Новость дополняется...