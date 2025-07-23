Есть ли в команде Трампа враги Украины - Буданов дал ответ

Руководитель ГУР Кирилл Буданов. Фото: УНИАН

В команде президента США Дональда Трампа нет людей, которые были бы враждебно настроены к Украине. Помощь Киеву соответствует американским национальным интересам и принципу "Америка превыше всего".

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью Kyiv Post.

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Отношение команды Трампа к Украине

Буданов считает, что в команде Трампа нет враждебно настроенных к Украине лиц. Наоборот — некоторые из ключевых представителей администрации поддерживают усиление помощи Киеву.

"Для Украины главное в том, что в этой команде нет врагов Украины. Конечно, есть люди, которые относятся к предоставленной нам помощи, мягко говоря, скептически. Но есть те, кто считает оказание такой помощи явно недостаточной. В этом смысле, в первую очередь, можно назвать государственного секретаря США Марко Рубио, а также специального посланника президента США Кита Келлогга. Их позиция абсолютно однозначна — помощь Украине находится в сфере государственных интересов США. Поэтому она должна продолжаться и увеличиваться как количественно, так и качественно", — пояснил Буданов.

Руководитель ГУР также отметил стратегическую роль Келлогга, который был советником президента Трампа по вопросам нацбезопасности во время его первого срока.

"Эта позиция родилась не вчера. Кит Келлогг поддерживал Украину и до начала полномасштабного вторжения. Он был советником по национальной безопасности президента США во время первого срока Дональда Трампа. И уже тогда был одним из "ястребов" в Республиканской партии, которые выступали за жесткую позицию в отношении России и Путина. После начала полномасштабного вторжения он неоднократно критиковал предыдущую администрацию за нерешительные действия и постоянный страх пересечь мифические "красные линии" Путина. Он четко заявлял, что США должны быть лидерами в вопросе достижения справедливого мира. Он отмечал, что Украине надо предоставить современное оружие для организации не только эффективной обороны, но и проведения контрнаступлений. В этом вопросе он имеет абсолютно однозначную позицию", — отметил разведчик.

Буданов подчеркнул, что помощь Украине соответствует американским национальным интересам и принципу "Америка превыше всего".

"В конце концов, у нас общий враг. И для Америки сегодня важно стратегически ослабить Россию, при этом не применяя собственные войска. Я никогда и не терял оптимизма в этом вопросе. Америка — наш друг. Да, наши отношения не всегда простые. Но в конечном счете мы всегда приходим к общему знаменателю", — подытожил он.

Ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов проинформировал специального представителя президента США Кита Келлога о долгосрочных планах России до 2036 года, а также высказался относительно вероятности прекращения огня в 2025 году.