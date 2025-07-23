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Буданов оцінив, чи є в команді Трампа вороги України

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 17:36
Чи є в команді Трампа вороги України — Буданов дав відповідь
Керівник ГУР Кирило Буданов. Фото: УНІАН

У команді президента США Дональда Трампа немає людей, які були б вороже налаштовані до України. Допомога Києву відповідає американським національним інтересам і принципу "Америка понад усе".

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю Kyiv Post.

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Ставлення команди Трампа до України

Буданов вважає, що в команді Трампа немає вороже налаштованих до України осіб. Навпаки — деякі з ключових представників адміністрації підтримують посилення допомоги Києву.

"Для України головне в тому, що в цій команді немає ворогів України. Звісно, є люди, які ставляться до наданої нам допомоги, м’яко кажучи, скептично. Але є ті, хто вважає надання такої допомоги явно недостатньою. В цьому сенсі, в першу чергу, можна назвати державного секретаря США Марко Рубіо, а також спеціального посланника президента США Кіта Келлогга. Їхня позиція абсолютно однозначна — допомога Україні знаходиться в сфері державних інтересів США. Тому вона має продовжуватися і збільшуватися як кількісно, так і якісно", — пояснив Буданов.

Керівник ГУР також відзначив стратегічну роль Келлогга, який був радником президента Трампа з питань нацбезпеки під час його першого терміну.

"Ця позиція народилась не вчора. Кіт Келлогг підтримував Україну і до початку повномасштабного вторгнення. Він був радником з національної безпеки президента США під час першого терміну Дональда Трампа. І вже тоді був одним з "яструбів" в Республіканській партії, які виступали за жорстку позицію щодо Росії і Путіна. Після початку повномасштабного вторгнення він неодноразово критикував попередню адміністрацію за нерішучі дії і постійний страх перетнути міфічні "червоні лінії" путіна. Він чітко заявляв, що США мають бути лідерами в питанні досягнення справедливого миру. Він наголошував на тому, що Україні треба надати сучасну зброю для організації не тільки ефективної оборони, але й проведення контрнаступів. В цьому питанні він має абсолютно однозначну позицію", — зазначив розвідник.

Буданов підкреслив, що допомога Україні відповідає американським національним інтересам і принципу "Америка понад усе".

"Кінець кінцем, у нас спільний ворог. І для Америки сьогодні важливо стратегічно послабити Росію, при цьому не застосовуючи власні війська. Я ніколи і не втрачав оптимізму в цьому питанні. Америка наш друг. Так, наші стосунки не завжди прості. Але врешті решт ми завжди приходимо до спільного знаменника", — підсумував він.

Раніше керівник ГУР Кирило Буданов поінформував спеціального представника президента США Кіта Келлога про довгострокові плани Росії до 2036 року, а також висловився щодо ймовірності припинення вогню у 2025 році.

США розвідка Дональд Трамп Україна Кирило Буданов ГУР
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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